76-Jähriger aus dem Vogtland vermisst: Er wollte mit der Bahn nach Hause fahren, kam aber nie an

Plauen/Rodewisch - Wer hat den 76-jährigen Stefan aus Rodewisch im Vogtland gesehen?

Der Vermisste könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Der Senior wollte in der Nacht von Freitag auf Samstag mit dem Zug vom Oberen Bahnhof in Plauen in seine Heimatstadt Rodewisch fahren.

Da er dort aber bislang nicht angekommen ist, meldeten seine Angehörigen ihn als vermisst.

Alle bisherigen Suchmaßnahmen verliefen ins Leere. Da der 76-Jährige aber auf Medikamente angewiesen ist, könnte er sich in einer hilflosen Lage befinden.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

etwa 1,78 Meter groß

hager

kurzes, graues Haar mit Geheimratsecken

auffällig ist sein nach vorne gebeugter Gang

Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er einen dunkelgelben Kapuzenpullover, eine schwarze Jogginghose und gelbe Schuhe.

Ein Bild des Vermissten findet Ihr unter www.polizei.sachsen.de