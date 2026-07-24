Er könnte sich in hilflosem Zustand befinden: Wer hat Udo R. (71) gesehen?

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Seit Dienstag fehlt von dem 71-jährigen Udo R. aus Sprotta bei Doberschütz jede Spur. Nun bittet die Polizei um Hilfe bei der Suche.

Von Eric Mittmann

Sprotta - Die Polizei bittet um Hilfe in einem Vermisstenfall.

Mit diesem Foto sucht die Polizei derzeit nach dem Vermissten (71).
Mit diesem Foto sucht die Polizei derzeit nach dem Vermissten (71).  © Montage: animaflorapicsstock/123RF + Polizei Leipzig

Seit Dienstag fehlt von dem 71-jährigen Udo R. aus Sprotta bei Doberschütz jede Spur. Der Senior wurde zuletzt an seinem Zuhause am Battauner Weg gesehen. Seitdem ist unklar, wo er sich aufhält.

Aufgrund der bisherigen Erkenntnisse, so teilte es Polizeisprecher Tom Erik Richter mit, sei nicht auszuschließen, dass sich der Vermisste in einem hilflosen Zustand befindet.

Die Polizei leitete bereits Suchmaßnahmen nach dem Mann ein. Diese blieben bislang jedoch erfolglos. Deshalb wendet sich die Behörde nun an die Öffentlichkeit und bittet um Hilfe bei der Suche.

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Wer hat Udo R. gesehen oder weiß, wo er sich aufhält? Wer hatte mit ihm Kontakt?

Mit der Öffentlichkeitsfahndung wurde auch eine Beschreibung des Mannes herausgegeben:

  • Scheinbares Alter: circa 60 Jahre
  • Circa 1,70 Meter groß
  • Schlanke Gestalt
  • Dunkelblonde, graue, kurze Haare
  • Grau-blaue Augen
  • Spärlicher Augenbrauenwuchs

Hinweise zum Verbleib des Vermissten nimmt das Polizeirevier Leipzig-Zentrum unter der Telefonnummer 0341/96634299 entgegen.

Titelfoto: Montage: animaflorapicsstock/123RF + Polizei Leipzig

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