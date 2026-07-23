Aufatmen in Sachsen-Anhalt: Vermisste 87-Jährige ist wieder da
Update vom 23. Juli um 22.30 Uhr:
Noch am selben Abend teilte die Polizei freudige Nachrichten. Die ältere Dame kam am Abend selbstständig wieder zu ihrer Wohnanschrift zurück.
Die Suchmaßnahmen wurden eingestellt.
Erstmeldung vom 23. Juli um 21.36 Uhr:
Köthen (Anhalt) - Die Polizei in Sachsen-Anhalt sucht nach einer vermissten 87-Jährigen und bittet jetzt die Öffentlichkeit um Mithilfe.
Wie Laura Feix, Pressesprecherin der Polizeiinspektion Dessau-Roßlau, am Donnerstagabend mitteilte, wurde die Frau zuletzt am Nachmittag gesehen.
Die Frau habe zu dem Zeitpunkt das Helios Klinikum in Köthen (Anhalt) im Landkreis Anhalt-Bitterfeld verlassen.
Seitdem fehlt jede Spur von ihr und die polizeilichen Fahndungsmaßnahmen waren nicht erfolgreich.
Wer weiß, wo die Frau sich aufhalten könnte, sie gesehen hat oder sonstige Hinweise zu ihrem Aufenthalt liefern kann, soll sich bitte beim Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld unter der Telefonnummer 03496 426-0 oder per E-Mail an [email protected] melden.
Titelfoto: Polizei Sachsen-Anhalt