Aufatmen in Sachsen-Anhalt: Vermisste 87-Jährige ist wieder da

Noch am selben Abend teilte die Polizei freudige Nachrichten. Die ältere Dame kam am Abend selbstständig wieder zu ihrer Wohnanschrift zurück.

Köthen (Anhalt) - Die Polizei in Sachsen-Anhalt sucht nach einer vermissten 87-Jährigen und bittet jetzt die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Mit diesem Foto sucht die Polizei nach der Vermissten. © Polizei Sachsen-Anhalt

Wie Laura Feix, Pressesprecherin der Polizeiinspektion Dessau-Roßlau, am Donnerstagabend mitteilte, wurde die Frau zuletzt am Nachmittag gesehen.

Die Frau habe zu dem Zeitpunkt das Helios Klinikum in Köthen (Anhalt) im Landkreis Anhalt-Bitterfeld verlassen.

Seitdem fehlt jede Spur von ihr und die polizeilichen Fahndungsmaßnahmen waren nicht erfolgreich.