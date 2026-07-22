Aufatmen in Dessau-Roßlau: Vermisster 81-Jähriger ist wieder da!

Nach Angaben der Polizei konnte der Vermisste am Mittwochmittag wohlbehalten angetroffen werden.

Der 81 Jahre alte Vermisste ist wieder da. © Bildmontage: Carsten Rehder/dpa, Polizeirevier Dessau-Roßlau

Dessau-Roßlau - Ganz früh am Dienstagmorgen verließ ein 81-Jähriger sein Zuhause und wurde seitdem nicht mehr gesehen: Wo ist der Rentner aus Dessau-Roßlau?

Wie die Dessauer Polizei am Nachmittag mitteilte, haben Angehörige und Freunde bisher keinen Kontakt zu dem 81-Jährigen herstellen können.

Klar scheint nur: Der Mann verließ gegen 5.30 Uhr sein Wohnumfeld und "ist vermutlich mit einem Fahrrad unterwegs", so eine Sprecherin.