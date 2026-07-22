Aufatmen in Dessau-Roßlau: Vermisster 81-Jähriger ist wieder da!
Update, 22. Juli, 14.45 Uhr:
Nach Angaben der Polizei konnte der Vermisste am Mittwochmittag wohlbehalten angetroffen werden.
Erstmeldung, 21. Juli, 15.30 Uhr:
Dessau-Roßlau - Ganz früh am Dienstagmorgen verließ ein 81-Jähriger sein Zuhause und wurde seitdem nicht mehr gesehen: Wo ist der Rentner aus Dessau-Roßlau?
Wie die Dessauer Polizei am Nachmittag mitteilte, haben Angehörige und Freunde bisher keinen Kontakt zu dem 81-Jährigen herstellen können.
Klar scheint nur: Der Mann verließ gegen 5.30 Uhr sein Wohnumfeld und "ist vermutlich mit einem Fahrrad unterwegs", so eine Sprecherin.
Da bisherige Suchmaßnahmen erfolglos verliefen, bitten die Beamten jetzt die Öffentlichkeit um ihre Unterstützung.
Erstmeldung am 21. Juli, Update am 22. Juli
Titelfoto: Bildmontage: Carsten Rehder/dpa, Polizeirevier Dessau-Roßlau