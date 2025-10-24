84-jähriger Heimbewohner vermisst: Wer hat ihn gesehen?
Lostau - Die Polizei im Landkreis Jerichower Land sucht derzeit nach einem älteren Mann aus Lostau.
Der 84-jährige Wilfried E. ist dort Bewohner eines Altenheims und wurde zuletzt am Freitagabend gegen 18.15 Uhr gesehen.
Er benötige zwar keine lebensnotwendigen Medikamente, sei aber desorientiert, teilte das Polizeirevier Jerichower Land mit.
Weil die bisherigen Suchmaßnahmen erfolglos blieben, hofft man nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.
Vermisste Personen Große Erleichterung: Vermisste 53-Jährige aus Pankow ist wieder da!
So wird der Vermisste beschrieben:
- circa 1,80 Meter groß
- schlank
- lichtes Haar
- dicke/lange Koteletten
- trägt Oberlippenbart.
- bekleidet mit grauer Jogginghose und dunklem Pullover
Hinweise über seinen Verbleib oder Angaben von Sichtungen nimmt das Polizeirevier Jerichower Land unter Telefon 03921/9200 entgegen.
Titelfoto: Bildmontage: Carsten Rehder/dpa, Polizeirevier Jerichower Land