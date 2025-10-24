84-jähriger Heimbewohner vermisst: Wer hat ihn gesehen?

Lostau - Die Polizei im Landkreis Jerichower Land sucht derzeit nach einem älteren Mann aus Lostau.

Der 84-Jährige wurde zuletzt am Freitagabend in seinem Wohnheim gesehen. © Bildmontage: Carsten Rehder/dpa, Polizeirevier Jerichower Land

Der 84-jährige Wilfried E. ist dort Bewohner eines Altenheims und wurde zuletzt am Freitagabend gegen 18.15 Uhr gesehen.

Er benötige zwar keine lebensnotwendigen Medikamente, sei aber desorientiert, teilte das Polizeirevier Jerichower Land mit.

Weil die bisherigen Suchmaßnahmen erfolglos blieben, hofft man nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.

So wird der Vermisste beschrieben: