Achtung, Fake! News-Seite verbreitet falsche Infos über Vermisstenfall im Vogtland

Plauen - Vorsicht beim Teilen! Während die Polizei noch fieberhaft nach einer 19-Jährigen aus Plauen sucht, kursiert im Netz eine völlig bizarre Version ihres Verschwindens. Ein Artikel einer kuriosen Internetseite mutmaßt sogar über eine Entführung, behauptet zudem, dass ein Puppen-Kleidungsstück der Vermissten am Rand der Stadt gefunden wurde. Die Polizei Zwickau sagt: Das entspricht nicht der Realität.

Die Facebook-Seite "Deutschland im Wandel der Zeit" verbreitet regelmäßig Fake-News. Auch der Fall einer vermissten Frau (19) aus Plauen fiel den Schwindlern zum Opfer. © Bildmontage: 123rf/fotohenk, Screenshot: Facebook

Tatsächlich ist die junge Frau seit mehreren Tagen spurlos verschwunden. Laut Polizei hat sie womöglich eine Kinderpuppe in einem blauen Tragetuch bei sich.

Eine unseriöse Facebook-Seite will aus dieser Suchaktion offenbar Profit schlagen. Mit einer reißerischen Überschrift, dramatischen Polizei-Bildern und einem Foto der Vermissten werden User verleitet, auf einen verlinkten Artikel zu klicken.



Bereits im Facebook-Beitrag heißt es: "Der Fund eines blauen Tragetuchs am einsamen Stadtrand schürt den Verdacht, dass sie in geschwächtem Zustand gezielt weggelockt wurde."

Im Artikel selbst wird behauptet, dass die junge Frau von einem Busfahrer am Oberen Bahnhof gesehen wurde. Die Polizei wollte angeblich Videokameras überprüfen, doch diese seien nicht in Betrieb gewesen.



Alles Quatsch – sagt auch die Polizei. "Alle Informationen, die von der ursprünglichen Vermisstenfahndung abweichen, stammen nicht aus Kreisen der Polizeidirektion Zwickau", so ein Polizeisprecher. Zudem würden viele der Inhalte der kuriosen Internetseite nicht der Wirklichkeit entsprechen, heißt es.



Tatsächlich "beballert" die Facebook-Seite die User täglich mit haarsträubenden Geschichten: Mordfälle, Entführungen und Co. – allerdings mit vielen falschen Informationen. Einige Facebook-Nutzer halten die Meldungen für glaubhaft und teilen sie. Andere durchschauen den Schwindel. So auch bei der vermissten 19-Jährigen. In den Kommentaren schimpfen einige User über diese Fake-Nachricht.



Die junge Frau wird übrigens weiterhin vermisst. Wer weiß, wo sie steckt, soll sich bei der Polizei in Plauen unter der Nummer 03741/140 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle melden.