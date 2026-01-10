Er verschwand kurz vorm Wintereinbruch: Suche nach Jugendlichem beendet

Wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte, konnte der Vermisste am Freitagabend unversehrt im Stadtgebiet angetroffen werden.

Weißenfels - Große Sorge um einen Vermissten aus dem Burgenlandkreis: Die Polizei sucht nach einem Jugendlichen und bittet die Bevölkerung um ihre Hilfe. Im Hinblick auf die Wetterlage könne nicht ausgeschlossen werden, dass er sich in einer Notsituation befindet.

Der Jugendliche wurde seit Donnerstagabend vermisst. © Bildmontage: Polizeirevier Burgenlandkreis, Carsten Rehder/dpa

Der Jugendliche aus Weißenfels wurde zuletzt am Donnerstagabend gegen 20.15 Uhr gesehen, als er die Wohnung seiner Eltern in der Neustadt verließ, so ein Polizeisprecher am Freitagmittag. Seitdem fehle jede Spur von ihm.

"Insbesondere aufgrund der derzeitigen extremen Witterung kann eine hilflose oder gar medizinische Notlage nicht ausgeschlossen werden", hieß es weiter.

Habt Ihr den Vermissten gesehen oder wisst, wo er sich aufhält? Dann meldet Euch bitte schnellstmöglich beim Polizeirevier Burgenlandkreis unter Tel. 03443/282293!