Nicht mal klar, ob er nur Hausschuhe trägt: Dramatische Suche nach Lennox!
Halle (Saale) - Wo ist Lennox S.? Seit Samstagmittag wird der 11-Jährige aus einer Wohneinrichtung im Stadtteil Halle Neustadt vermisst.
Wie die Polizei in einer Pressemeldung mitteilt, blieben bisherige Suchmaßnahmen erfolglos.
Der vermisste Junge wird wie folgt beschrieben:
- er hat kurzes, blondes Haar
- er ist circa 1,35 Meter groß
- er ist schlank
- er ist bekleidet mit einer dunklen Hose, einem beigefarbenen Kapuzenpullover und vermutlich einer dunklen Softshelljacke
Schlimm: Es ist absolut ungewiss, ob Lennox überhaupt der Witterung entsprechende Schuhe trägt - oder sich sogar nur in Hausschuhen entfernt hat.
Die Beamten bitten um Mithilfe aus der Bevölkerung. Hinweise nimmt das Polizeirevier Halle (Saale) unter der Telefonnummer (0345) 224 2000 entgegen.
Titelfoto: Polizeirevier Halle (Saale)