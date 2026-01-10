Nicht mal klar, ob er nur Hausschuhe trägt: Dramatische Suche nach Lennox!

Wo ist Lennox S.? Seit Samstagmittag wird der 11-Jährige aus einer Wohneinrichtung im Stadtteil Halle Neustadt vermisst.

Von Tino Hahner

Halle (Saale) - Wo ist Lennox S.? Seit Samstagmittag wird der 11-Jährige aus einer Wohneinrichtung im Stadtteil Halle Neustadt vermisst.

Wie die Polizei in einer Pressemeldung mitteilt, blieben bisherige Suchmaßnahmen erfolglos.

Der vermisste Junge wird wie folgt beschrieben:

  • er hat kurzes, blondes Haar
  • er ist circa 1,35 Meter groß
  • er ist schlank
  • er ist bekleidet mit einer dunklen Hose, einem beigefarbenen Kapuzenpullover und vermutlich einer dunklen Softshelljacke
Schlimm: Es ist absolut ungewiss, ob Lennox überhaupt der Witterung entsprechende Schuhe trägt - oder sich sogar nur in Hausschuhen entfernt hat.

Die Beamten bitten um Mithilfe aus der Bevölkerung. Hinweise nimmt das Polizeirevier Halle (Saale) unter der Telefonnummer (0345) 224 2000 entgegen.

