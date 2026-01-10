Nicht mal klar, ob er nur Hausschuhe trägt: Dramatische Suche nach Lennox!

Wo ist Lennox S.? Seit Samstagmittag wird der 11-Jährige aus einer Wohneinrichtung im Stadtteil Halle Neustadt vermisst.

Von Tino Hahner

Halle (Saale) - Wo ist Lennox S.? Seit Samstagmittag wird der 11-Jährige aus einer Wohneinrichtung im Stadtteil Halle Neustadt vermisst.

Seit Samstagmittag wird der 11-jährige Lennox S. aus Halle (Saale) vermisst. © Polizeirevier Halle (Saale) Wie die Polizei in einer Pressemeldung mitteilt, blieben bisherige Suchmaßnahmen erfolglos. Der vermisste Junge wird wie folgt beschrieben: er hat kurzes, blondes Haar

er ist circa 1,35 Meter groß

er ist schlank

er ist bekleidet mit einer dunklen Hose, einem beigefarbenen Kapuzenpullover und vermutlich einer dunklen Softshelljacke Schlimm: Es ist absolut ungewiss, ob Lennox überhaupt der Witterung entsprechende Schuhe trägt - oder sich sogar nur in Hausschuhen entfernt hat.