85-Jähriger aus dem Erzgebirge vermisst: Wer hat ihn gesehen?

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Der 85-jährige Willy W. aus Aue-Bad Schlema (Erzgebirge) wird seit dem Morgen des Pfingstsonntags vermisst. Wer hat ihn gesehen?

Von Sarah Fuchs

Aue-Bad Schlema - Der 85-jährige Willy W. aus Aue-Bad Schlema (Erzgebirge) wird seit dem Morgen des Pfingstsonntags vermisst. Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen fehlt von dem Senior jede Spur.

Wer hat den 85-Jährigen aus Aue-Bad Schlema gesehen?
Wer hat den 85-Jährigen aus Aue-Bad Schlema gesehen?  © Polizei

Der 85-Jährige verließ Polizeiinformationen zufolge am Vormittag eine Pflegeeinrichtung in der Prof.-Dr.-Dieckmann-Straße und ist seitdem nicht mehr zurückgekehrt.

Die Polizei führt seit Bekanntwerden des Verschwindens des Mannes Suchmaßnahmen durch. Auch ein Fährtensuchhund kam zum Einsatz.

Alle polizeilichen Maßnahmen, einschließlich der Überprüfung von bekannten Anlaufstellen des Vermissten, blieben bisher ohne Erfolg.

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Zudem kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befindet. Die Suchmaßnahmen werden fortgesetzt.

Wer hat den 85-Jährigen möglicherweise gesehen?

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

  • etwa 1,70 Meter groß
  • hagere Statur
  • kurze weiße glatte Haare
  • zur aktuellen Bekleidung liegen keine Informationen vor
Die bisherigen Suchmaßnahmen der Polizei blieben leider erfolglos.
Die bisherigen Suchmaßnahmen der Polizei blieben leider erfolglos.  © Niko Mutschmann

Wer hat Willy W. seit seinem Verschwinden gesehen? Wem ist der Vermisste womöglich in öffentlichen Verkehrsmitteln aufgefallen? Wer weiß, wo sich der Senior derzeit aufhält?

Hinweise zum Aufenthaltsort des 85-Jährigen nimmt das Polizeirevier Aue unter der Telefonnummer 03771 12-100 entgegen.

Titelfoto: Bildmontage: Niko Mutschmann, Polizei

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