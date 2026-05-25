85-Jähriger aus dem Erzgebirge vermisst: Wer hat ihn gesehen?

Aue-Bad Schlema - Der 85-jährige Willy W. aus Aue-Bad Schlema ( Erzgebirge ) wird seit dem Morgen des Pfingstsonntags vermisst. Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen fehlt von dem Senior jede Spur.

Wer hat den 85-Jährigen aus Aue-Bad Schlema gesehen? © Polizei

Der 85-Jährige verließ Polizeiinformationen zufolge am Vormittag eine Pflegeeinrichtung in der Prof.-Dr.-Dieckmann-Straße und ist seitdem nicht mehr zurückgekehrt.

Die Polizei führt seit Bekanntwerden des Verschwindens des Mannes Suchmaßnahmen durch. Auch ein Fährtensuchhund kam zum Einsatz.

Alle polizeilichen Maßnahmen, einschließlich der Überprüfung von bekannten Anlaufstellen des Vermissten, blieben bisher ohne Erfolg.

Zudem kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befindet. Die Suchmaßnahmen werden fortgesetzt.

Wer hat den 85-Jährigen möglicherweise gesehen?

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben: