Aufatmen im Landkreis Leipzig: Vermisster 14-Jähriger ist wieder da!

Nach Angaben der Polizei hat die Suche nach dem vermissten Jugendlichen ein glückliches Ende gefunden: Demnach kehrte der 14-Jährige inzwischen wohlbehalten nach Hause zurück.

Der vermisste 14-Jährige ist wieder da. © Bildmontage/Friso Gentsch/dpa/Polizei Sachsen

Borna - Seit Dienstag wird ein 14-Jähriger aus dem Bornaer Ortsteil Zedtlitz (Landkreis Leipzig) vermisst.

Wie Polizeisprecher Chris Graupner am Freitag mitteilte, hatte der Junge am Dienstag die elterliche Wohnung verlassen, ist seither jedoch nicht zurückgekehrt.

"Auch besuchte er seit dem 19. Mai nicht die Schule", so Graupner. "Seitdem besteht kein Kontakt zu ihm."

Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen konnte der Vermisste bislang nicht gefunden werden und wurde daher nun zur Fahndung ausgeschrieben.