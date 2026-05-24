Aufatmen im Landkreis Leipzig: Vermisster 14-Jähriger ist wieder da!
Update, 24. Mai, 12.58 Uhr:
Nach Angaben der Polizei hat die Suche nach dem vermissten Jugendlichen ein glückliches Ende gefunden: Demnach kehrte der 14-Jährige inzwischen wohlbehalten nach Hause zurück.
Erstmeldung, 22. Mai, 17.12 Uhr:
Borna - Seit Dienstag wird ein 14-Jähriger aus dem Bornaer Ortsteil Zedtlitz (Landkreis Leipzig) vermisst.
Wie Polizeisprecher Chris Graupner am Freitag mitteilte, hatte der Junge am Dienstag die elterliche Wohnung verlassen, ist seither jedoch nicht zurückgekehrt.
"Auch besuchte er seit dem 19. Mai nicht die Schule", so Graupner. "Seitdem besteht kein Kontakt zu ihm."
Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen konnte der Vermisste bislang nicht gefunden werden und wurde daher nun zur Fahndung ausgeschrieben.
Die Polizei sucht nun nach Zeuginnen und Zeugen, die mit dem Vermissten Kontakt hatten oder ihn eventuell gesehen haben und wissen, wo er sich aufhalten könnte.
Titelfoto: Bildmontage/Friso Gentsch/dpa/Polizei Sachsen