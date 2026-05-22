Teeanger vermisst: Wo ist James Dean?

Oberlungwitz - Die Polizei bittet um Hilfe bei der Suche nach einem Jugendlichen (16). Der Teenager wird seit Anfang Mai vermisst .

Wer hat den Vermissten seit Anfang Mai gesehen? (Symbolbild) © 123RF/fotohenk

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, verließ der 16 Jahre alte James Dean am 5. Mai gegen 12 Uhr eine Jugendeinrichtung in der Robert-Koch-Straße in Oberlungwitz (Landkreis Zwickau). Seitdem ist er spurlos verschwunden.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

etwa 1,70 Meter groß

schlank, sportliche Gestalt

hat kurzgeschorene aschblonde Haare

war mit einem schwarzen Jogginganzug mit weißen Streifen bekleidet

Tätowierungen in Form von römischen Ziffern auf der rechten Hand

Die bisherigen Suchmaßnahmen nach dem Teenager blieben bislang erfolglos. Man vermutet, dass sich der Jugendliche im Stadtbereich Zwickau aufhält. Ein Foto von dem jungen Mann kann auf der Homepage der Polizei Sachsen abgerufen werden.