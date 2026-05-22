Teeanger vermisst: Wo ist James Dean?
Oberlungwitz - Die Polizei bittet um Hilfe bei der Suche nach einem Jugendlichen (16). Der Teenager wird seit Anfang Mai vermisst.
Wie die Polizei am Freitag mitteilte, verließ der 16 Jahre alte James Dean am 5. Mai gegen 12 Uhr eine Jugendeinrichtung in der Robert-Koch-Straße in Oberlungwitz (Landkreis Zwickau). Seitdem ist er spurlos verschwunden.
Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:
- etwa 1,70 Meter groß
- schlank, sportliche Gestalt
- hat kurzgeschorene aschblonde Haare
- war mit einem schwarzen Jogginganzug mit weißen Streifen bekleidet
- Tätowierungen in Form von römischen Ziffern auf der rechten Hand
Die bisherigen Suchmaßnahmen nach dem Teenager blieben bislang erfolglos. Man vermutet, dass sich der Jugendliche im Stadtbereich Zwickau aufhält. Ein Foto von dem jungen Mann kann auf der Homepage der Polizei Sachsen abgerufen werden.
Die Polizei fragt nun, wer den Vermissten seit Dienstag vor zwei Wochen gesehen hat oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen kann. Hinweise nimmt die Polizei in Glauchau unter der Telefonnummer 03763/640 entgegen sowie jede andere Polizeidienststelle.
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