87-jähriger Vermisster aus Sandersdorf ist wieder da!

Die Suche nach einem vermissten 87-Jährigen aus Sandersdorf ist beendet. Er ist wieder da.

Von Dorothee Gomes

Aktualisiert am 24. Oktober um 8.37 Uhr: Vermisster in Dresden aufgetaucht

Die Suche nach dem 87-Jährigen wurde beendet. Er wurde gefunden und ist wohlauf. Die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau teilte am Freitagmorgen mit, dass die Einsatzkräfte der Dresdner Polizei den Mann in den späten Abendstunden am Donnerstag im Raum Dresden feststellen konnten.

Erstmeldung vom 23. Oktober um 22.22 Uhr:

Sandersdorf-Brehna - Wo ist dieser Mann aus Sandersdorf? Der 87-Jährige ist verschwunden.

Der 87-Jährige ist mit einem Rollator unterwegs. © Montage: Friso Gentsch/dpa; Polizeiinspektion Dessau-Roßlau Wie die Polizei am Donnerstagabend mitteilte, wird der Mann seit 12 Uhr vermisst. Der 87-Jährige sei vermutlich in einem grünen Golf mit dem Kennzeichen des Landkreis Anhalt-Bitterfeld (ABI) unterwegs. Trotz Fahndung habe der Vermisste noch nicht gefunden werden können.