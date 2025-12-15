Vermisstensuche im Erzgebirge endet tragisch: Mann tot aufgefunden

Ein Mann (42) aus Annaberg-Buchholz wurde tagelang vermisst. Nun die traurige Gewissheit: Der 42-Jährige ist tot. Er wurde leblos aufgefunden.

Die Suche nach dem 42-Jährigen aus Annaberg-Buchholz endet tragisch. "Nach einem Zeugenhinweis stellten Einsatzkräfte den Vermissten am Sonntagnachmittag leblos im Bereich eines Waldstückes beim Herzog-Georg-Ring", teilt die Polizei mit. Hinweise auf eine Straftat liegen laut Polizeiangaben aktuell nicht vor.

Originalmeldung vom 3. Dezember:

Annaberg-Buchholz - Große Sorge um einen Mann (42) aus Annaberg-Buchholz (Erzgebirge)! Seit mehr als einer Woche fehlt von ihm jede Spur. Die Beamten suchten bereits fieberhaft nach dem 42-Jährigen - bisher ohne Erfolg. Nun hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Suche nach dem vermissten Mann aus Annaberg-Buchholz endete tragisch. Nach einem Zeugenhinweis wurde der 42-Jährige leblos aufgefunden. © Bildmontage: 123rf/fotohenk, Polizei Am Abend des 24. November verließ der 42-Jährige seine Wohnung in Annaberg-Buchholz. Seitdem ist er verschwunden. "Mit Bekanntwerden des Vermisstenfalls wurden umfangreiche polizeiliche Maßnahmen eingeleitet, da nicht auszuschließen ist, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet", so ein Polizeisprecher. Möglicherweise sei er auch auf medizinische Hilfe angewiesen.



Doch alle Suchmaßnahmen brachten bisher nichts - der Mann bleibt verschwunden. Auch Freunde und Verwandte wussten nicht, wo sich der Vermisste aufhält. Nun hofft die Polizei auf Zeugen. Wer hat den Vermissten seit seinem Verschwinden gesehen? Wer weiß, wo er sich aufhält? Ist er Euch möglicherweise in Bussen und Bahnen aufgefallen? Hinweise nimmt die Chemnitzer Kripo unter der Telefonnummer 0371/3873648 entgegen.




