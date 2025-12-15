Letztes Lebenszeichen am Nikolaustag: Wo ist Mario H. aus Dresden?

Dresden - Wo ist Mario H. (21) aus Dresden ?

Seit dem 6. Dezember fehlt von Mario H. (21) jede Spur. © Polizeidirektion Dresden

Der 21-Jährige verließ bereits am 5. Dezember seine Wohnung an der Curt-Querner-Straße im Stadtteil Strehlen. Am Nikolaustag verschickte er mit seinem Handy noch eine letzte Nachricht, seither fehlt von ihm jede Spur, wie die Polizeidirektion Dresden am Montag mitteilte.

Die bisherige Suche der Polizei brachte keinen Erfolg. Der Vermisste gilt als desorientiert und als unfähig, für sich selbst zu sorgen.

Nun hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung, um den jungen Mann zu finden. Mario H. wird wie folgt beschrieben: