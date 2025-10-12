Achtjähriger Junge vermisst: Polizei setzt Suche nach Fabian fort

Güstrow - Das Hoffen und Bangen um den achtjährigen Fabian aus Güstrow in Mecklenburg-Vorpommern geht weiter. Bei der Suche nach dem seit Freitag vermissten Jungen prüft die Polizei unter anderem Videoaufnahmen aus Bussen.

Einsatzkräfte suchen mit einem Großaufgebot nach einem vermissten Jungen. © Stefan Tretropp

Auch weiteren in der Nacht zum Sonntag eingegangenen Hinweisen werde nachgegangen, sagte eine Polizeisprecherin. "Es gibt keine Hinweise auf eine Straftat." Die Hintergründe sind aber noch völlig unklar.

Im Verlauf des Vormittags wollte die Polizei Befragungen in der Nachbarschaft des vermissten Jungen vornehmen. "Wir konzentrieren uns heute auf den Bereich Güstrow", sagte die Polizeisprecherin. Der Junge lebt bei seiner Mutter in einem Mehrfamilienhaus in Güstrow, der Vater wohnt bei Zehna. Es wurde vermutet, dass der Junge am Freitag dort hinfahren wollte.

Die Stadt Güstrow liegt etwa 40 Kilometer südlich von Rostock im Zentrum Mecklenburg-Vorpommerns. Die 30.000 Einwohner große Stadt ist die Kreisstadt des Landkreises Rostock.

Im Bereich Güstrow gab es in der Nacht nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes Tiefstwerte von 12 Grad. Am Sonntag ist es dort bewölkt bei Höchstwerten von 16 Grad. Die Meteorologen gehen davon aus, dass die Temperatur in der kommenden Nacht bis auf sieben Grad sinken wird.

Die Sprecherin appellierte erneut an die Öffentlichkeit, im Zweifel lieber einmal zu viel bei der Polizei mit Hinweisen anzurufen. Auch über den erneuten Einsatz von Spürhunden wird ihrer Aussage nach beraten.