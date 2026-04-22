Achtung, nicht ansprechen! Polizei sucht nach diesem vermissten Patienten

Uchtspringe - Seit Mittwochvormittag wird ein Mann aus dem Kreis Stendal vermisst . Die Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Dieser Patient aus der Psychiatrie in Uchtspringe wird vermisst. © Polizeiinspektion Stendal

Gegen 10.40 Uhr klaute der 37 Jahre alte Patrick S. ein E-Bike und verließ die psychiatrische Fachklinik in Uchtspringe (Sachsen-Anhalt).

"Aufgrund einer bestehenden medizinischen Notlage kann eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden", teilte die Polizeiinspektion Stendal mit.

Die Beamten suchten bereits umfangreich nach dem vermissten Patienten, konnten ihn aber noch nicht auffinden und bitten die Bevölkerung um Mithilfe.

Die Polizei weist allerdings darauf hin, den 37-Jährigen beim Antreffen nicht direkt anzusprechen, "um eine Gefährdung sowohl der eigenen Person als auch des Betroffenen auszuschließen", hieß es.

Patrick S. wird wie folgt beschrieben: