Mutter verliert geistig behinderte Tochter in Berlin aus den Augen: Wer hat die vermisste 25-Jährige aus Spanien gesehen?

Berlin - Große Sorge um eine junge Frau aus Spanien! Seit Dienstagvormittag wird die 25-jährige Elena Bitar Fadel in Berlin vermisst. Jetzt wendet sich die Polizei mit einem dringenden Aufruf an die Öffentlichkeit.

Mit diesen Fotos sucht die Polizei nach der vermissten 25-Jährigen. © Polizei Berlin (Bildmontage)

Nach bisherigen Erkenntnissen war die 25-Jährige am 21. April gegen 9.50 Uhr gemeinsam mit ihrer Mutter im Berliner Ortsteil Gesundbrunnen unterwegs. Am S-Bahnhof verlor sie ihre Tochter aus den Augen. Demnach verließ Elena Bitar Fadel den dortigen S-Bahnhof und lief offenbar zu Fuß in Richtung Humboldthain-Park. Seitdem fehlt von ihr jede Spur.

Besonders brisant: Die Vermisste ist geistig behindert und hat den Entwicklungsstand eines etwa zehn- bis elfjährigen Kindes. Sie spricht ausschließlich Spanisch, kein Deutsch. Zudem ist sie ortsunkundig, hat weder Handy noch Ausweispapiere bei sich – und gilt daher als hilflos.

So wird Elena beschrieben:

etwa 1,55 Meter groß

schlanke Statur

braun-blonde Haare (zum Zopf gebunden)

braune Augen

auffälliges Muttermal über der rechten Augenbraue

Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie eine schwarze Lederjacke mit Kapuze, schwarze Schuhe und eine schwarze Stoffhose. Vermutlich hat sie außerdem eine pinkfarbene Umhängetasche dabei.

Die Polizei fragt: