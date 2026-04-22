Seit Tagen verschwunden: Polizei bittet um Hinweise zu dieser 40-Jährigen

Großbeeren - Die Brandenburgerin Sanja W. (40) ist seit Tagen spurlos verschwunden. Trotz intensiver Suchmaßnahmen fehlt von ihr jede Spur. Jetzt hofft die Polizei auf entscheidende Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Tag ihres Verschwindens war Sanja W. (40) mit einem dunkelgrünen Daunenmantel bekleidet. © Rolf Vennenbernd/dpa; Polizei Brandenburg (Bildmontage)

Seit Montagnachmittag fehlt von der 40-Jährigen aus Großbeeren (Landkreis Teltow-Fleming) jede Spur. Zuletzt wurde sie in Berlin-Steglitz in der Hildburghauser Straße/Woltmannweg gesehen.

Neben der Polizei Brandenburg sind auch Kräfte der Bundespolizei und der Berliner Polizei im Einsatz. Sogar Fährtenhunde wurden eingesetzt – bislang ohne Erfolg. Die Ermittler schließen nicht aus, dass sich die Frau in einer hilflosen Lage befindet.

Die 40-Jährige ist etwa 1,60 Meter groß und schlank. Sie hat lange schwarze Haare mit helleren, gefärbten Strähnen und trägt ein Nasenpiercing (kleiner silberfarbener Stecker).

Am Tag ihres Verschwindens war sie mit einem dunkelgrünen Daunenmantel, einer blauen Jeans und dunklen Stiefeln bekleidet.