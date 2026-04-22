Aufatmen in Pirna: Vermisste Kinder wieder da

9.017 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Vermisst: Die Kinder Lina Sophie M. (11) und Collin H. (12) aus Pirna verließen Dienstagnachmittag ihre Wohnungen und sind seither verschwunden.

Von Isabel Klemt, Jacqueline Grünberger

Update vom 22. April, 18.30 Uhr: Vermisste Kinder sind wohlauf

Wie das Polizeirevier Dresden mitteilte, konnten die beiden Kinder wohlbehalten in der Nähe von Pirna gefunden werden.

Die Suchmaßnahmen wurden eingestellt.

Erstmeldung vom 22. April, 16 Uhr:

Pirna - Vermisst: Die Polizei suchte nach einer 11-Jährigen und einem 12-Jährigen aus Pirna.

Die beiden waren seit Dienstagnachmittag verschwunden. Die Polizei bittet um sachdienliche Zeugenhinweise zum Aufenthaltsort.
Die beiden waren seit Dienstagnachmittag verschwunden. Die Polizei bittet um sachdienliche Zeugenhinweise zum Aufenthaltsort.  © Fotomontage: Polizei Dresden, Lino Mirgeler/dpa

Seit Dienstagnachmittag fehlt von den beiden Kindern jede Spur.

Laut Polizei verließen die Elf- und der Zwölfjährige ihre Wohnungen. Ihr Aufenthaltsort ist seither unklar. Auch mögliche Anlaufstellen der beiden werden geprüft, bisher ohne Erfolg.

Die Kinder sind gemeinsam unterwegs und nutzen dabei möglicherweise die öffentlichen Verkehrsmittel.

Fast zwei Wochen vermisst: Demenzkranke 73-Jährige wieder da
Vermisste Personen Fast zwei Wochen vermisst: Demenzkranke 73-Jährige wieder da

Die Polizei bittet nun dringend um Hilfe bei der Suche nach dem vermissten Mädchen und Jungen.

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort der beiden Kinder geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeidirektion Dresden zu melden.

Titelfoto: Fotomontage: Polizei Dresden, Lino Mirgeler/dpa

Mehr zum Thema Vermisste Personen: