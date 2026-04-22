Aufatmen in Pirna: Vermisste Kinder wieder da

Wie das Polizeirevier Dresden mitteilte, konnten die beiden Kinder wohlbehalten in der Nähe von Pirna gefunden werden.

Pirna - Vermisst: Die Polizei suchte nach einer 11-Jährigen und einem 12-Jährigen aus Pirna.

Die beiden waren seit Dienstagnachmittag verschwunden. Die Polizei bittet um sachdienliche Zeugenhinweise zum Aufenthaltsort. © Fotomontage: Polizei Dresden, Lino Mirgeler/dpa

Seit Dienstagnachmittag fehlt von den beiden Kindern jede Spur.

Laut Polizei verließen die Elf- und der Zwölfjährige ihre Wohnungen. Ihr Aufenthaltsort ist seither unklar. Auch mögliche Anlaufstellen der beiden werden geprüft, bisher ohne Erfolg.

Die Kinder sind gemeinsam unterwegs und nutzen dabei möglicherweise die öffentlichen Verkehrsmittel.

Die Polizei bittet nun dringend um Hilfe bei der Suche nach dem vermissten Mädchen und Jungen.