Aufatmen in Pirna: Vermisste Kinder wieder da
Update vom 22. April, 18.30 Uhr: Vermisste Kinder sind wohlauf
Wie das Polizeirevier Dresden mitteilte, konnten die beiden Kinder wohlbehalten in der Nähe von Pirna gefunden werden.
Die Suchmaßnahmen wurden eingestellt.
Erstmeldung vom 22. April, 16 Uhr:
Pirna - Vermisst: Die Polizei suchte nach einer 11-Jährigen und einem 12-Jährigen aus Pirna.
Seit Dienstagnachmittag fehlt von den beiden Kindern jede Spur.
Laut Polizei verließen die Elf- und der Zwölfjährige ihre Wohnungen. Ihr Aufenthaltsort ist seither unklar. Auch mögliche Anlaufstellen der beiden werden geprüft, bisher ohne Erfolg.
Die Kinder sind gemeinsam unterwegs und nutzen dabei möglicherweise die öffentlichen Verkehrsmittel.
Die Polizei bittet nun dringend um Hilfe bei der Suche nach dem vermissten Mädchen und Jungen.
Wer Hinweise zum Aufenthaltsort der beiden Kinder geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeidirektion Dresden zu melden.
Titelfoto: Fotomontage: Polizei Dresden, Lino Mirgeler/dpa