Amy-Lynn, wo bist Du?! Seit Montag fehlt von 14-Jähriger jede Spur

Zuletzt wurde Amy-Lynn (14) am vergangenen Montag gesehen. © Polizeipräsidium Mittelhessen

Zu diesem Zweck haben die zuständigen Ermittler zwei Fotos der vermissten Jugendlichen veröffentlicht.

Zuletzt wurde Amy-Lynn am Morgen des vergangenen Montags in ihrem Zuhause gesehen. Seitdem fehlt von der 14-Jährigen jede Spur.

Ein Sprecher der Polizei sagte, dass sich die Vermisste womöglich nicht an einem festen Ort aufhalte: Durch ein Zugticket sei sie mobil.

So habe sie etwa Freunde und Bekannte in Mittelhessen - insbesondere in Marburg - sowie auch in Richtung Frankfurt sowie in Westhessen.

Amy-Lynn wird folgendermaßen beschrieben: