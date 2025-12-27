An Weihnachten verschwunden: Große Sorge um Rentner aus Mittelsachsen
Waldheim - Große Sorge um Philipp (88) aus Waldheim (Landkreis Mittelsachsen): Der Rentner verschwand am 2. Weihnachtsfeiertag spurlos. Die Polizei sucht nun mit Hochdruck nach ihm, hofft zudem auf Hinweise aus der Bevölkerung.
Laut Polizei verließ der 88-Jährige gegen 16.20 Uhr eine Pflegeeinrichtung in der Breitscheidstraße - seitdem fehlt von ihm jede Spur.
Schnell leitete die Polizei umfangreiche Suchmaßnahmen ein. In der Umgebung wurden bekannte Anlaufstellen abgeklappert, ein Fährtenspürhund kam zum Einsatz. Doch die Beamten konnten den Rentner bislang nicht auffinden.
Dabei drängt die Zeit! Laut Polizei könnte sich der 88-Jährigen in einer hilflosen Lage befinden.
So wird der Vermisste beschrieben:
- 1,75 Meter groß
- hagere Statur
- Glatze
- trug eine blaue Strickjacke, eine schwarze Hose sowie Pantoffeln
- hatte einen Rollator bei sich
Auch am Samstag will die Polizei weiter nach dem Rentner suchen. Zudem hoffen die Beamten auf Hinweise. Habt Ihr den Vermissten seit Freitagnachmittag gesehen? Ist er Euch möglicherweise in Bussen oder Bahnen aufgefallen? Hinweise nehmen das Polizeirevier Döbeln unter der Telefonnummer 03431/58960 oder der polizeiliche Notruf 110 entgegen.
Titelfoto: Bildmontage: 123rf/fotohenk, Polizei