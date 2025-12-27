An Weihnachten verschwunden: Große Sorge um Rentner aus Mittelsachsen

Waldheim - Große Sorge um Philipp (88) aus Waldheim (Landkreis Mittelsachsen): Der Rentner verschwand am 2. Weihnachtsfeiertag spurlos. Die Polizei sucht nun mit Hochdruck nach ihm, hofft zudem auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Philipp (88) ist spurlos verschwunden. Wer hat den Rentner gesehen? © Bildmontage: 123rf/fotohenk, Polizei

Laut Polizei verließ der 88-Jährige gegen 16.20 Uhr eine Pflegeeinrichtung in der Breitscheidstraße - seitdem fehlt von ihm jede Spur.

Schnell leitete die Polizei umfangreiche Suchmaßnahmen ein. In der Umgebung wurden bekannte Anlaufstellen abgeklappert, ein Fährtenspürhund kam zum Einsatz. Doch die Beamten konnten den Rentner bislang nicht auffinden.

Dabei drängt die Zeit! Laut Polizei könnte sich der 88-Jährigen in einer hilflosen Lage befinden.

So wird der Vermisste beschrieben: