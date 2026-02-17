Spurlos verschwunden: Polizei sucht diesen hilflosen 71-Jährigen

Berlin - Die Berliner Polizei sucht dringend nach einem 71-Jährigen. Er ist orientierungslos und könnte sich in einer Notlage befinden.

Johann Dirksen (71) ist etwa 1,85 Meter groß und hat kurze braun-graue Haare. © Polizei Brandenburg (Bildmontage)

Johann Dirksen wird seit Montag, dem 16. Februar 2026, vermisst. Nach bisherigen Erkenntnissen verließ er gegen 11 Uhr das Klinikum Benjamin Franklin in Berlin-Lichterfelde.

Auch in seiner Wohnung in Charlottenburg fehlt von ihm jede Spur. Besonders alarmierend: Der Senior gilt als hilf- und orientierungslos.

Zwar trägt er ein Patientenarmband, doch Ausweispapiere hat er nicht bei sich.

Der 71-Jährige ist etwa 1,85 Meter groß, hat eine schlanke Statur und kurze braun-graue Haare.

Am Tag seines Verschwindens trug er eine schwarze Jacke, eine dunkelblaue Jogginghose und braun-beige Schuhe.