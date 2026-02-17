Spurlos verschwunden: Polizei sucht diesen hilflosen 71-Jährigen
Berlin - Die Berliner Polizei sucht dringend nach einem 71-Jährigen. Er ist orientierungslos und könnte sich in einer Notlage befinden.
Johann Dirksen wird seit Montag, dem 16. Februar 2026, vermisst. Nach bisherigen Erkenntnissen verließ er gegen 11 Uhr das Klinikum Benjamin Franklin in Berlin-Lichterfelde.
Auch in seiner Wohnung in Charlottenburg fehlt von ihm jede Spur. Besonders alarmierend: Der Senior gilt als hilf- und orientierungslos.
Zwar trägt er ein Patientenarmband, doch Ausweispapiere hat er nicht bei sich.
Der 71-Jährige ist etwa 1,85 Meter groß, hat eine schlanke Statur und kurze braun-graue Haare.
Am Tag seines Verschwindens trug er eine schwarze Jacke, eine dunkelblaue Jogginghose und braun-beige Schuhe.
Zeugen dringend gesucht
Die Polizei hofft dringend auf Angaben aus der Bevölkerung.
Wer kann Hinweise zum derzeitigen Aufenthaltsort des Vermissten geben, hat ihn seit Montag gesehen oder kann sonstige sachdienliche Angaben machen?
Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in der Charlottenburger Chaussee 75 in 13597 Berlin-Spandau unter der Rufnummer (030) 4664-271100 oder per E-Mail entgegen. Alternativ kann auch jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache der Polizei Berlin genutzt werden.
Titelfoto: Polizei Brandenburg (Bildmontage)