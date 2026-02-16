Wer hat ihn gesehen? Jugendlicher seit Sonntagabend vermisst

Chemnitz - Die Polizei bittet um Hilfe bei der Suche nach dem 17 Jahre alten Kenny aus Oelsnitz/ Erzgebirge .

Wer hat den Jugendlichen (17) seit Sonntagabend gesehen? © Polizei Chemnitz

Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte der Jugendliche am Sonntag gegen 22.30 Uhr die Wohnung seiner Eltern in der Oberen Hauptstraße verlassen.

"Bislang kehrte der 17-Jährige nicht dorthin zurück und ist seither unbekannten Aufenthalts", so eine Polizeisprecherin.

Die Polizei prüfte bereits bekannte Anlaufpunkte des Vermissten und war bei Kontaktpersonen. Alle Maßnahmen führten bislang aber nicht zum Erfolg. Die Suche wird fortgesetzt.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Jugendliche in einer hilflosen Lage befindet.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben: