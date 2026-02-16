Wer hat ihn gesehen? Jugendlicher seit Sonntagabend vermisst
Chemnitz - Die Polizei bittet um Hilfe bei der Suche nach dem 17 Jahre alten Kenny aus Oelsnitz/Erzgebirge.
Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte der Jugendliche am Sonntag gegen 22.30 Uhr die Wohnung seiner Eltern in der Oberen Hauptstraße verlassen.
"Bislang kehrte der 17-Jährige nicht dorthin zurück und ist seither unbekannten Aufenthalts", so eine Polizeisprecherin.
Die Polizei prüfte bereits bekannte Anlaufpunkte des Vermissten und war bei Kontaktpersonen. Alle Maßnahmen führten bislang aber nicht zum Erfolg. Die Suche wird fortgesetzt.
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Jugendliche in einer hilflosen Lage befindet.
Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:
etwa 1,70 Meter groß
hagere Statur
kurze, dunkelblonde, wellige Haare
trug einen schwarzen Kapuzenpullover mit hellen Streifen und einem Schriftzug am Arm, eine knielange schwarze Jeans und rote Turnschuhe
Wer hat den 17-Jährigen gesehen oder kann seinen derzeitigen Aufenthaltsort angeben? Hinweise nimmt das Revier in Stollberg unter der Telefonnummer 037296/900 entgegen.
Titelfoto: Polizei Chemnitz