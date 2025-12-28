An Weihnachten verschwunden: Rentner aus Mittelsachsen leblos aufgefunden
Update: 28. Dezember, 8.11 Uhr
Die Suche nach dem 88-Jährigen endete tragisch. Wie die Polizei mitteilte, wurde am Samstagnachmittag eine leblose Person nahe einer Bahnstrecke in Waldheim aufgefunden.
"Es handelt sich bei der aufgefundenen Person um den vermissten Senior. Hinweise auf eine Straftat liegen derzeit nicht vor", so die Polizei.
Erstmeldung: 27. Dezember, 10.18 Uhr
Waldheim - Große Sorge um einen 88-Jährigen aus Waldheim (Landkreis Mittelsachsen): Der Rentner verschwand am 2. Weihnachtsfeiertag spurlos. Die Polizei sucht nun mit Hochdruck nach ihm, hofft zudem auf Hinweise aus der Bevölkerung.
Laut Polizei verließ der 88-Jährige gegen 16.20 Uhr eine Pflegeeinrichtung in der Breitscheidstraße - seitdem fehlt von ihm jede Spur.
Schnell leitete die Polizei umfangreiche Suchmaßnahmen ein. In der Umgebung wurden bekannte Anlaufstellen abgeklappert, ein Fährtenspürhund kam zum Einsatz. Doch die Beamten konnten den Rentner bislang nicht auffinden.
Dabei drängt die Zeit! Laut Polizei könnte sich der 88-Jährigen in einer hilflosen Lage befinden.
Auch am Samstag will die Polizei weiter nach dem Rentner suchen. Zudem hoffen die Beamten auf Hinweise.
Habt Ihr den Vermissten seit Freitagnachmittag gesehen? Ist er Euch möglicherweise in Bussen oder Bahnen aufgefallen? Hinweise nehmen das Polizeirevier Döbeln unter der Telefonnummer 03431/58960 oder der polizeiliche Notruf 110 entgegen.
Titelfoto: Bildmontage: 123rf/fotohenk, Polizei