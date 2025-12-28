An Weihnachten verschwunden: Rentner aus Mittelsachsen leblos aufgefunden

Sorge um einen Rentner aus Waldheim: Er verschwand am 2. Weihnachtsfeiertag spurlos. Nun gibt es Gewissheit: Der Rentner ist tot.

Von Julian Winkler

Die Suche nach dem 88-Jährigen endete tragisch. Wie die Polizei mitteilte, wurde am Samstagnachmittag eine leblose Person nahe einer Bahnstrecke in Waldheim aufgefunden. "Es handelt sich bei der aufgefundenen Person um den vermissten Senior. Hinweise auf eine Straftat liegen derzeit nicht vor", so die Polizei.

Erstmeldung: 27. Dezember, 10.18 Uhr

Waldheim - Große Sorge um einen 88-Jährigen aus Waldheim (Landkreis Mittelsachsen): Der Rentner verschwand am 2. Weihnachtsfeiertag spurlos. Die Polizei sucht nun mit Hochdruck nach ihm, hofft zudem auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Der Vermisste wurde bedauerlicherweise leblos aufgefunden. © Bildmontage: 123rf/fotohenk, Polizei Laut Polizei verließ der 88-Jährige gegen 16.20 Uhr eine Pflegeeinrichtung in der Breitscheidstraße - seitdem fehlt von ihm jede Spur. Schnell leitete die Polizei umfangreiche Suchmaßnahmen ein. In der Umgebung wurden bekannte Anlaufstellen abgeklappert, ein Fährtenspürhund kam zum Einsatz. Doch die Beamten konnten den Rentner bislang nicht auffinden. Dabei drängt die Zeit! Laut Polizei könnte sich der 88-Jährigen in einer hilflosen Lage befinden. Auch am Samstag will die Polizei weiter nach dem Rentner suchen. Zudem hoffen die Beamten auf Hinweise.

In der Nacht auf Samstag wurde fieberhaft nach dem Rentner in Waldheim gesucht. Auch ein Fährtenspürhund kam zum Einsatz. © EHL Media/Dietmar Thomas