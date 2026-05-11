11.05.2026 16:23 Auf dem Weg zur Praktikumsstelle vermisst: 16-Jährige wieder aufgetaucht

Im Norden Brandenburgs ist die Polizei auf der Suche nach einer vermissten 16-Jährigen aus Fürstenberg/Havel.

Von Denis Zielke

Die 16-jährige Vermisste ist wieder aufgetaucht, wie die Polizei am Montag mitteilte. Sie kehrte den Angaben nach eigenständig und wohlbehalten nach Hause zurück.



Erstmeldung vom 30. April, 16.40 Uhr:

Fürstenberg/Havel - Im Norden Brandenburgs ist die Polizei auf der Suche nach einer vermissten 16-Jährigen aus Fürstenberg/Havel.

Mit diesen Fotos sucht die Polizei nach der Vermissten. © Polizeidirektion Nord (Bildmontage) Die Vermisste habe bereits am 21. April ihre Wohnanschrift verlassen und fuhr mit dem Fahrrad zur Bushaltestelle, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Dort wurde sie zwischen 10 Uhr und 10.30 Uhr gesehen, wie sie ihr Fahrrad gegenüber der Bushaltestelle anschloss. Ursprünglich wollte sie mit dem Bus der Linie 838 zu ihrer Praktikumsstelle fahren. Dort sei sie aber nie angekommen. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet. .