Auf dem Weg zur Praktikumsstelle vermisst: 16-Jährige wieder aufgetaucht
Update vom 11. Mai, 16.23 Uhr: 16-Jährige wieder da
Die 16-jährige Vermisste ist wieder aufgetaucht, wie die Polizei am Montag mitteilte.
Sie kehrte den Angaben nach eigenständig und wohlbehalten nach Hause zurück.
Erstmeldung vom 30. April, 16.40 Uhr:
Fürstenberg/Havel - Im Norden Brandenburgs ist die Polizei auf der Suche nach einer vermissten 16-Jährigen aus Fürstenberg/Havel.
Die Vermisste habe bereits am 21. April ihre Wohnanschrift verlassen und fuhr mit dem Fahrrad zur Bushaltestelle, teilte die Polizei am Donnerstag mit.
Dort wurde sie zwischen 10 Uhr und 10.30 Uhr gesehen, wie sie ihr Fahrrad gegenüber der Bushaltestelle anschloss. Ursprünglich wollte sie mit dem Bus der Linie 838 zu ihrer Praktikumsstelle fahren. Dort sei sie aber nie angekommen.
Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet. .
Die Polizei bittet Zeugen beziehungsweise Fahrgäste der Buslinie 838 um Mithilfe. Wer die Vermisste gesehen hat, soll sich umgehend bei der Polizeiinspektion Oberhavel unter der Telefonnummer 03301-8510 oder bei jeder anderen Polizeiwache melden.
Titelfoto: Polizeidirektion Nord (Bildmontage)