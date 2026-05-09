Kurz vor dem Masterabschluss: 26-jähriger Student spurlos verschwunden

Arizona (USA) - Nur wenige Tage vor seinem Studienabschluss und einem wichtigen Vorstellungsgespräch verschwand Sandarsh Krishna spurlos. Der 26-jährige Student gilt als vermisst .

Was ist mit Sandarsh Krishna (26) passiert? © Grand Canyon National Park

Der aus Indien stammende US-Student wurde laut Fox News zuletzt am 27. April von seiner Familie gesehen.

Er hatte seinen Verwandten mitgeteilt, dass er auf dem Weg nach Las Vegas sei und dabei einen Stopp am South Rim des Grand Canyon einlegen wolle. Seitdem fehlt jede Spur von ihm.

Laut National Park Service war Sandarshs letzter bekannter Aufenthaltsort der Rim Trail entlang der Hermit Road zwischen der Bright Angel Lodge und dem Mohave Point.

Die Suchmaßnahmen im Grand-Canyon-Nationalpark laufen derzeit weiterhin auf Hochtouren. Mehr als 30 Rettungskräfte durchkämmen das schwer zugängliche Gelände.

Zum Einsatz kommen dabei neben Suchtrupps entlang der Wanderwege und Abstiegsrouten auch Drohnen und Helikopter.

Besondere Aufmerksamkeit gilt einem schwarzen Rucksack, der vermutlich Sandarsh gehörte. Dieser wurde am frühen Morgen des 28. April beim Hotelpersonal der Bright Angel Lodge abgegeben. Die Behörden versuchen nun, die Person zu identifizieren, die den Rucksack zurückgebracht hat.

Nach Angaben der Ermittler gilt diese Person nicht als verdächtig, könnte aber wichtige Hinweise liefern.