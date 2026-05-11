Obdachloser mit tragischer Geschichte stirbt im Krankenhaus: Identität geklärt!

Berlin - Ende Februar wurde ein obdachloser Mann ins Krankenhaus in Weißensee eingeliefert. Mitte März starb er, doch auch rund zwei Monate später wusste zunächst niemand, wer er war. Seine Identität war lange ungeklärt - bis jetzt!

Die Polizei erhoffte sich mit diesen Bildern Hinweise auf seine Identität. © Polizei Berlin

Nach ersten Zeugenausagen soll der Mann 63 Jahre alt gewesen sein und zuletzt als Obdachloser in Weißensee gelebt haben. Dort habe er sich im Bereich Alter Friedhof Weißensee, Bernkasteler Straße, Neumagener Straße, Falkenberger Straße und Buschallee aufgehalten.

Demnach soll er seine Frau und seine Kinder schon Jahre zuvor durch einen Autounfall in Brandenburg verloren haben. Verursacht wohl durch einen betrunkenen Lkw-Fahrer.

Doch jetzt die Wende: Wie die Polizei am Montag erklärte, konnte die Identität des Verstorbenen jetzt geklärt werden.

So soll die Schwester des Mannes den Beamten bestätigt haben, dass es sich um ihren 56 Jahre alten Bruder gehandelt habe. Auch zuvor soll es schon Hinweise aus der Bevölkerung gegeben haben.