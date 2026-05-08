Seit einer Woche verschwunden: Wer hat Jakob (35) aus Langenhorn gesehen?

Hamburg - Seit Ende vergangener Woche wird Jakob S. aus dem Hamburger Stadtteil Langenhorn vermisst. Der 35-Jährige könnte sich selbst in Gefahr bringen.

Der 35-jährige Jakob S. wird seit Ende vergangener Woche vermisst. © Bildmontage: Lino Mirgeler/dpa, Polizei Hamburg

Wie die Polizei Hamburg mitteilte, verließ der Mann am vergangenen Freitagnachmittag (1. Mai) seine Wohneinrichtung und wurde seitdem nicht mehr gesehen.

Die bisherigen Suchmaßnahmen und Ermittlungen der Polizei haben nicht zum Auffinden des Mannes geführt. Da eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden kann, wird um Mithilfe der Bevölkerung gebeten.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

männlich

1,70 Meter groß

sehr schlanke Statur

blonde Haare, meist zu einem Dutt gebunden

trägt einen weinroten Pullover, eine Jeans und Turnschuhe

Die Polizei sucht nach Hinweisen und bittet die Bevölkerung um Hilfe.