Seit einer Woche verschwunden: Wer hat Jakob (35) aus Langenhorn gesehen?
Hamburg - Seit Ende vergangener Woche wird Jakob S. aus dem Hamburger Stadtteil Langenhorn vermisst. Der 35-Jährige könnte sich selbst in Gefahr bringen.
Wie die Polizei Hamburg mitteilte, verließ der Mann am vergangenen Freitagnachmittag (1. Mai) seine Wohneinrichtung und wurde seitdem nicht mehr gesehen.
Die bisherigen Suchmaßnahmen und Ermittlungen der Polizei haben nicht zum Auffinden des Mannes geführt. Da eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden kann, wird um Mithilfe der Bevölkerung gebeten.
Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:
- männlich
- 1,70 Meter groß
- sehr schlanke Statur
- blonde Haare, meist zu einem Dutt gebunden
- trägt einen weinroten Pullover, eine Jeans und Turnschuhe
Die Polizei sucht nach Hinweisen und bittet die Bevölkerung um Hilfe.
Wer Hinweise zu dem vermissten Jakob S. geben kann, wird gebeten sich unter 040 4286 56789 bei der Polizei zu melden.
Außerdem werden Hinweise an jeder Polizeidienststelle entgegengenommen. Wer den Vermissten sieht, soll direkt die 110 wählen.
Titelfoto: Bildmontage: Lino Mirgeler/dpa, Polizei Hamburg