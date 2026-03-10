Auf dem Weg zur Schule verschwunden: Polizei sucht vermissten 14-Jährigen!

Der 14-Jährige wird seit Montagmorgen vermisst. © Montage 123rf/ teka77 ; Polizei Sachsen

Wie Polizeisprecher Chris Graupner mitteilte, verließ Jan André P. seine Wohngruppe in der Edmond-Kaiser-Straße am frühen Montagmorgen, um in die Schule zu gehen.

"Dort kam er aber nicht an", so der Sprecher. "Er kehrte auch bis jetzt nicht nach Hause zurück und es bestand kein Kontakt zu ihm."

Da der Teenager auch durch die Suchmaßnahmen der Polizei nicht aufgefunden werden konnte und darüber hinaus eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden kann, wird nun öffentlich nach ihm gefahndet.



Er wird wie folgt beschrieben: