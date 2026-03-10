 749

Auf dem Weg zur Schule verschwunden: Polizei sucht vermissten 14-Jährigen!

Von Annika Rank

Leipzig - Seit Montagmorgen wird in Leipzig ein 14-Jähriger vermisst.

Der 14-Jährige wird seit Montagmorgen vermisst.

Wie Polizeisprecher Chris Graupner mitteilte, verließ Jan André P. seine Wohngruppe in der Edmond-Kaiser-Straße am frühen Montagmorgen, um in die Schule zu gehen.

"Dort kam er aber nicht an", so der Sprecher. "Er kehrte auch bis jetzt nicht nach Hause zurück und es bestand kein Kontakt zu ihm."

Da der Teenager auch durch die Suchmaßnahmen der Polizei nicht aufgefunden werden konnte und darüber hinaus eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden kann, wird nun öffentlich nach ihm gefahndet.

Er wird wie folgt beschrieben:

  • scheinbares Alter: 17 Jahre

  • circa 1,90 m groß

  • schlanke Gestalt

  • blasse Haut

  • kurze, wellige, blonde Haare, rötliche herausgewachsene Haarspitzen

  • Bekleidung: unbekannt

Wer hatte seit Montagmorgen mit dem Vermissten Kontakt, hat ihn gesehen, oder kennt seinen möglichen Aufenthaltsort? Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Nummer 034159350 entgegen.

Titelfoto: Montage 123rf/ teka77 ; Polizei Sachsen

