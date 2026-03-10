Auf dem Weg zur Schule verschwunden: Polizei sucht vermissten 14-Jährigen!
Leipzig - Seit Montagmorgen wird in Leipzig ein 14-Jähriger vermisst.
Wie Polizeisprecher Chris Graupner mitteilte, verließ Jan André P. seine Wohngruppe in der Edmond-Kaiser-Straße am frühen Montagmorgen, um in die Schule zu gehen.
"Dort kam er aber nicht an", so der Sprecher. "Er kehrte auch bis jetzt nicht nach Hause zurück und es bestand kein Kontakt zu ihm."
Da der Teenager auch durch die Suchmaßnahmen der Polizei nicht aufgefunden werden konnte und darüber hinaus eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden kann, wird nun öffentlich nach ihm gefahndet.
Er wird wie folgt beschrieben:
scheinbares Alter: 17 Jahre
circa 1,90 m groß
schlanke Gestalt
blasse Haut
kurze, wellige, blonde Haare, rötliche herausgewachsene Haarspitzen
Bekleidung: unbekannt
Wer hatte seit Montagmorgen mit dem Vermissten Kontakt, hat ihn gesehen, oder kennt seinen möglichen Aufenthaltsort? Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Nummer 034159350 entgegen.
Titelfoto: Montage 123rf/ teka77 ; Polizei Sachsen