Wer hat Vanessa D. gesehen? Polizei sucht vermisste 28-Jährige

Dresden - Große Sorge in Dresden -Johannstadt: Eine 28-Jährige wird vermisst - wer hat sie gesehen?

Nach Angaben der Polizei soll Vanessa D. Suizidgedanken haben. © Polizei Dresden

Wie die Polizei Dresden mitteilt, hatte Vanessa D. zuletzt am Montagabend Kontakt mit ihren Angehörigen. Seitdem fehlt jede Spur von ihr.

Nach Angaben der Polizei besteht Suizidgefahr.

"Mögliche Hinwendungsorte wurden von der Polizei geprüft", erklärte ein Sprecher. Dennoch konnte die 28-Jährige bisher nicht gefunden werden.

Deshalb sucht die Behörde nun öffentlich nach der Vermissten und bittet um Mithilfe.

Vanessa D. wird wie folgt beschrieben:

etwa 1,65 Meter groß

kräftige Statur

braunes, langes Haar

Details zu ihrer Kleidung sind nicht bekannt.