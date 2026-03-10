Wer hat Vanessa D. gesehen? Polizei sucht vermisste 28-Jährige
Dresden - Große Sorge in Dresden-Johannstadt: Eine 28-Jährige wird vermisst - wer hat sie gesehen?
Wie die Polizei Dresden mitteilt, hatte Vanessa D. zuletzt am Montagabend Kontakt mit ihren Angehörigen. Seitdem fehlt jede Spur von ihr.
Nach Angaben der Polizei besteht Suizidgefahr.
"Mögliche Hinwendungsorte wurden von der Polizei geprüft", erklärte ein Sprecher. Dennoch konnte die 28-Jährige bisher nicht gefunden werden.
Deshalb sucht die Behörde nun öffentlich nach der Vermissten und bittet um Mithilfe.
Vanessa D. wird wie folgt beschrieben:
etwa 1,65 Meter groß
kräftige Statur
braunes, langes Haar
Details zu ihrer Kleidung sind nicht bekannt.
Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (0351) 483 22 33 oder bei jeder Polizeidienststelle entgegen.
Normalerweise berichtet die Redaktion von TAG24 nicht über Themen im Zusammenhang mit Suizid. Da es sich hierbei jedoch um eine Öffentlichkeitssuche handelt, hat sich die Redaktion dafür entschieden, es dennoch zu thematisieren.
Solltet Ihr selbst von Suizidgedanken betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym. Telefonseelsorge, bundeseinheitliche Nummer: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123.
