Traurige Gewissheit: Vermisste 88-Jährige aus Stendal ist tot

Wie das Polizeirevier Stendal am Dienstag mitteilte, wurde die vermisste Rentnerin leider leblos im Bereich Havelaue in Brandenburg aufgefunden. Informationen zur Todesursache sind bislang nicht bekannt.

Schollene - Große Sorge im Kreis Stendal: Seit Freitagnachmittag wird eine Rentnerin vermisst . Die Polizei wendet sich nun mit einem Foto und einer Personenbeschreibung an die Öffentlichkeit.

Eine 88-Jährige aus Schollene wird vermisst. © Polizeirevier Stendal

Die 88-Jährige verließ gegen 16.40 Uhr zu Fuß eine Seniorenunterkunft in Schollene (Sachsen-Anhalt) - seitdem wurde sie nicht mehr gesehen.

Die Seniorin leidet an starker Demenz und ist orientierungslos, teilte das Polizeirevier Stendal mit.

Zwar suchten die Beamten bereits fieberhaft nach der Vermissten, konnten sie aber noch nicht auffinden und bitten nun die Öffentlichkeit um Mithilfe.