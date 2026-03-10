Traurige Gewissheit: Vermisste 88-Jährige aus Stendal ist tot
Update vom 10. März, 14.39 Uhr: Vermisste leblos aufgefunden
Wie das Polizeirevier Stendal am Dienstag mitteilte, wurde die vermisste Rentnerin leider leblos im Bereich Havelaue in Brandenburg aufgefunden. Informationen zur Todesursache sind bislang nicht bekannt.
Die Öffentlichkeitsfahndung ist somit aufgehoben.
Erstmeldung vom 7. März, 12.50 Uhr
Schollene - Große Sorge im Kreis Stendal: Seit Freitagnachmittag wird eine Rentnerin vermisst. Die Polizei wendet sich nun mit einem Foto und einer Personenbeschreibung an die Öffentlichkeit.
Die 88-Jährige verließ gegen 16.40 Uhr zu Fuß eine Seniorenunterkunft in Schollene (Sachsen-Anhalt) - seitdem wurde sie nicht mehr gesehen.
Die Seniorin leidet an starker Demenz und ist orientierungslos, teilte das Polizeirevier Stendal mit.
Zwar suchten die Beamten bereits fieberhaft nach der Vermissten, konnten sie aber noch nicht auffinden und bitten nun die Öffentlichkeit um Mithilfe.
Habt Ihr etwas gesehen oder gehört? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch im Polizeirevier Stendal unter der Telefonnummer 03931/685291 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.
Titelfoto: Polizeirevier Stendal