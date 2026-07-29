Suchmaßnahmen bislang erfolglos: Wo ist Antje K. aus Cottbus?

Cottbus - Die Brandenburger Polizei sucht nach einer 53 Jahre alten Frau, die seit Freitag in Cottbus vermisst wird.

Von der 53-Jährigen fehlt jede Spur. © Soeren Stache/dpa, Polizeidirektion Süd (Bildmontage)

Antje K. sei zuletzt am 24. Juli im Stadtteil Sachsendorf gesehen worden, teilten die Beamten am Mittwoch mit. Die Frau sei auf Medikamente angewiesen. Bisherige Suchmaßnahmen seien ohne Erfolg geblieben.

Die Vermisste ist den Angaben zufolge etwa 1,60 Meter groß und hat lange braun-graue Haare, die sie meist zu einem Pferdeschwanz gebunden trägt.

Zudem habe sie eine auffällige Gesichtsbehaarung und bewege sich sehr langsam. Sie trage üblicherweise lockere Kleidung.

Die Polizei fragt, wer die Frau seit Freitag gesehen hat oder Angaben zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort machen kann.