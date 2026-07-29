Lothar H. vermisst: Polizei sucht nach orientierungslosem 87-Jährigen aus Dohna

Dohna - Die Polizei sucht nach dem 87-jährigen Lothar H. aus Dohna. Der Senior wird seit Dienstagnachmittag vermisst.

Wer Hinweise zum Verbleib des vermissten Lothar H. (87) geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeidirektion Dresden zu melden. © Bildmontage: Friso Gentsch/dpa, Polizei Dresden

Wie die Polizei mitteilte, wurde der 87-Jährige zuletzt in seinem Haus in Dohna gesehen.

Mögliche Anlaufstellen wurden von den Beamten bereits überprüft, doch von dem Mann fehlt weiterhin jede Spur.

Der 87-Jährige ist orientierungslos und befindet sich möglicherweise in einer hilflosen Lage. Die Polizei bittet daher um Mithilfe bei der Suche nach Lothar H.

Er wird wie folgt beschrieben: