Lothar H. vermisst: Polizei sucht nach orientierungslosem 87-Jährigen aus Dohna
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Dohna - Die Polizei sucht nach dem 87-jährigen Lothar H. aus Dohna. Der Senior wird seit Dienstagnachmittag vermisst.
Wie die Polizei mitteilte, wurde der 87-Jährige zuletzt in seinem Haus in Dohna gesehen.
Mögliche Anlaufstellen wurden von den Beamten bereits überprüft, doch von dem Mann fehlt weiterhin jede Spur.
Der 87-Jährige ist orientierungslos und befindet sich möglicherweise in einer hilflosen Lage. Die Polizei bittet daher um Mithilfe bei der Suche nach Lothar H.
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Er wird wie folgt beschrieben:
- etwa 1,80 Meter groß
- schlanke Statur
- kurze, graue Haare
- rotes T-Shirt, dunkelblaue Jogginghose und blaue Kunststoff-Schlappen
- Brille
- auffällige Narbe am rechten Unterarm
Wer Hinweise zum Verbleib des Vermissten geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeidirektion Dresden unter der Telefonnummer (0351) 483 22 33 zu melden.
Titelfoto: Bildmontage: Friso Gentsch/dpa, Polizei Dresden