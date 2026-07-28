Wochenlang vermisst: Wo steckt Rene Destin N. aus Leipzig?
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Leipzig - In Leipzig wird ein 29-jähriger Mann vermisst.
Nach Angaben von Polizeisprecher Moritz Peters wurde Rene Destin N. zuletzt am 9. Juli an seiner Wohnanschrift im Stadtteil Reudnitz gesehen. Seitdem fehlt von ihm jede Spur.
"Aufgrund bisheriger Erkenntnisse kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich Rene Destin N. in einem hilflosen Zustand befindet", so Peters.
Die Polizei hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung, um den Vermissten zu finden.
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Der 29-Jährige wird wie folgt beschrieben:
- circa 1,65 bis 1,70 Meter groß
- kräftige Gestalt
- kurze, schwarze Haare
- kurzer, schwarzer Bart
Wer hatte Kontakt zu dem Vermissten, hat ihn gesehen oder weiß, wo er sich aufhalten könnte? Hinweise nimmt das Polizeirevier Leipzig-Zentrum unter der Nummer 034196634299 entgegen.
Titelfoto: Montage Polizei Sachsen ; 123rf/