Wochenlang vermisst: Wo steckt Rene Destin N. aus Leipzig?

Leipzig - In Leipzig wird ein 29-jähriger Mann vermisst.

Rene Destin N. wird seit dem 9. Juli vermisst. © Montage Polizei Sachsen ; 123rf/foottoo

Nach Angaben von Polizeisprecher Moritz Peters wurde Rene Destin N. zuletzt am 9. Juli an seiner Wohnanschrift im Stadtteil Reudnitz gesehen. Seitdem fehlt von ihm jede Spur.

"Aufgrund bisheriger Erkenntnisse kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich Rene Destin N. in einem hilflosen Zustand befindet", so Peters.

Die Polizei hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung, um den Vermissten zu finden.

Der 29-Jährige wird wie folgt beschrieben: