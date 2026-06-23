Junge Frau aus Glauchau wieder da

Aufatmen in Glauchau. Wie die Polizei am Dienstagvormittag mitteilte, hat sich die Vermisste bei ihrer Familie gemeldet. Es geht ihr gut.

Glauchau - Sorge um eine 18-jährige Frau aus Glauchau (Landkreis Zwickau ): Die junge Frau ist seit mehreren Tagen spurlos verschwunden. Nun sucht die Polizei nach ihr.

Nach dem Aufruf der Polizei meldete sich die Vermisste bei ihren Eltern. (Symbolfoto) © 123rf/foottoo

Am Freitagabend verließ die 18-Jährige die Wohnung ihrer Eltern am Siedlerweg in Glauchau. Sie wollte mit dem Zug nach Leipzig fahren.

"Ein paar Stunden später meldete sie sich per Messenger, seither hatte sie keinen Kontakt mehr zu ihrer Familie", teilt die Polizei mit.

Beunruhigend: Für die junge Frau ist es untypisch, sich plötzlich nicht mehr zu melden.

Laut Polizei ist es denkbar, dass sich die junge Frau in Leipzig oder Berlin aufhält.

Nun werden Zeugen gesucht: Wer hat die Vermisste gesehen? Wer weiß, wo sie sich aktuell aufhält? Hinweise nimmt das Polizeirevier Glauchau unter der Nummer 03763/640 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.