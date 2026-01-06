Aufatmen im Salzlandkreis: Vermisster 40-jähriger ist zurück

Nach Angaben der Polizei konnte der seit 2. Januar vermisste Mann am Dienstagnachmittag dank eines Zeugenhinweises wohlbehalten im Salzlandkreis aufgefunden werden.

Aschersleben - Seit Freitagabend wird ein Mann aus dem Salzlandkreis vermisst . Die Polizei veröffentlichte jetzt Fotos und eine Personenbeschreibung und bittet um die Mithilfe der Bevölkerung.

Wo ist der Vermisste abgeblieben? © Bildmontage: Polizeirevier Salzlandkreis

Der 40-jährige verließ gegen 20.20 Uhr sein Zuhause in Aschersleben (Sachsen-Anhalt) und gab an, auf Arbeit fahren zu wollen. Dort kam er nie an.

Bislang konnte der Vermisste noch nicht aufgefunden werden, sodass die Polizei sich nun an die Öffentlichkeit wendet.