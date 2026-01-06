Aufatmen im Salzlandkreis: Vermisster 40-jähriger ist zurück
Update vom 6. Januar, 19.42 Uhr: Vermisster wurde im Salzlandkreis gefunden
Nach Angaben der Polizei konnte der seit 2. Januar vermisste Mann am Dienstagnachmittag dank eines Zeugenhinweises wohlbehalten im Salzlandkreis aufgefunden werden.
Die Suchmaßnahmen sind somit eingestellt.
Originalmeldung vom 4. Januar:
Aschersleben - Seit Freitagabend wird ein Mann aus dem Salzlandkreis vermisst. Die Polizei veröffentlichte jetzt Fotos und eine Personenbeschreibung und bittet um die Mithilfe der Bevölkerung.
Der 40-jährige verließ gegen 20.20 Uhr sein Zuhause in Aschersleben (Sachsen-Anhalt) und gab an, auf Arbeit fahren zu wollen. Dort kam er nie an.
Bislang konnte der Vermisste noch nicht aufgefunden werden, sodass die Polizei sich nun an die Öffentlichkeit wendet.
Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort der vermissten Person machen? Sämtliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Salzlandkreis, gern auch telefonisch unter 03471/379-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.
Titelfoto: Bildmontage: Polizeirevier Salzlandkreis