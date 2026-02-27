Vermisste 17-Jährige aus Dresden-Seidnitz wieder aufgetaucht

Sie wurde am Freitag in einer Wohnung im Stadtgebiet angetroffen und von Polizeibeamten nach Hause gebracht, so die Polizei. Ein Straftatverdacht besteht nicht.

Die öffentlich gesuchte 17-Jährige aus Dresden-Seidnitz ist wieder da.

Dresden - Große Sorge in Dresden -Seidnitz: Eine 17-Jährige wird vermisst - wer hat sie gesehen?

Die 17-Jährige könnte, wenn sie geschminkt ist (r.), älter geschätzt werden. © Polizei Dresden

Wie die Polizei Dresden mitteilt, hat die Jugendliche die elterliche Wohnung am 21. Februar verlassen. Seitdem fehlt jede Spur von ihr.

"Mögliche Aufenthaltsorte wurden von der Polizei geprüft", erklärte ein Sprecher. Dennoch konnte der Teenager bisher nicht gefunden werden.

Deshalb sucht die Behörde nun öffentlich nach der Vermissten.