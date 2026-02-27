Aufatmen in Eisleben: Vermisste Rentnerin ist zurück

Die seit dem 23. Februar vermisste 74-Jährige aus Eisleben wurde nach Angaben des Polizeireviers Mansfeld-Südharz am Donnerstag wohlbehalten aufgefunden.

Eisleben - Mysteriöses Verschwinden im Landkreis Mansfeld-Südharz: Seit Montagnachmittag wird eine Rentnerin vermisst . Die Polizei bittet um Mithilfe.

Wo ist die vermisste Rentnerin aus Eisleben? © Polizeirevier Mansfeld-Südharz

Die 74 Jahre aus Eisleben (Sachsen-Anhalt) war um 16.30 Uhr mit ihren Familienangehörigen am Marktplatz in Halle verabredet, tauchte dort aber nie auf.

Bislang ist völlig unklar, wann die Frau ihre Wohnung verlassen hat. Auch sollte sie mit dem Zug zum Treffpunkt fahren - ob sie diese Fahrt angetreten hat, ist unbekannt. Ihr Auto stand unversehrt an ihrer Wohnadresse.

Wie das Polizeirevier Mansfeld-Südharz mitteilte, suchen die Einsatzkräfte fieberhaft nach der Seniorin. Auch die Feuerwehr, Spürhunde, ein Hubschrauber sowie eine Drohne kamen bei der Suche zum Einsatz.

Leider konnte die 74-Jährige bislang noch nicht aufgefunden werden, weswegen die Beamten nun die Öffentlichkeit um Mithilfe bitten.