Aufatmen in der Altmark: Vermisster Patient wurde gefunden

Die Einsatzkräfte bedanken sich bei allen Helfern für die zahlreichen Hinweise.

Wie die Polizeiinspektion Stendal am Mittwochabend mitteilte, konnte der vermisste Mann inzwischen aufgefunden und in die Klinik zurückgebracht werden. Sein Gesundheitszustand muss nun überprüft werden.

Uchtspringe - Seit Mittwochvormittag wird ein Mann aus dem Kreis Stendal vermisst . Die Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Ein Patient aus der Psychiatrie in Uchtspringe wurde vermisst. © Polizeiinspektion Stendal

Gegen 10.40 Uhr klaute der 37 Jahre alte Patient ein E-Bike und verließ die psychiatrische Fachklinik in Uchtspringe (Sachsen-Anhalt).

"Aufgrund einer bestehenden medizinischen Notlage kann eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden", teilte die Polizeiinspektion Stendal mit.

Die Beamten suchten bereits umfangreich nach dem vermissten Patienten, konnten ihn aber noch nicht auffinden und bitten die Bevölkerung um Mithilfe.

Die Polizei weist allerdings darauf hin, den 37-Jährigen beim Antreffen nicht direkt anzusprechen, "um eine Gefährdung sowohl der eigenen Person als auch des Betroffenen auszuschließen", hieß es.

Habt Ihr den Vermissten gesehen? Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben machen können, sich in der Polizeiinspektion Stendal unter der Telefonnummer 03931/682-292 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.