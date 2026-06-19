Aufatmen in der Börde: Vermisste 16-Jährige ist zurück
Update vom 19. Juni, 7.14 Uhr: Jugendliche ist zurück
Laut der Polizei Börde ist die seit dem 12. Juni vermisste Jugendliche am Donnerstag eigenständig nach Hause zurückgekehrt.
Die Suchmaßnahmen sind somit eingestellt.
Erstmeldung vom 17. Juni, 13.51 Uhr
Neuenhofe - Im Landkreis Börde wird seit Freitag eine 16-Jährige vermisst. Die Polizei bittet nun um die Mithilfe der Bevölkerung.
Wie das Polizeirevier Börde mitteilte, wurde die Jugendliche am Nachmittag des 12. Juni gesehen. An dem Tag verließ sie ihr Elternhaus in Neuenhofe und kehrte nicht wieder zurück.
Ersten Ermittlungen zufolge soll das Mädchen in der Vergangenheit bereits mehrfach verschwunden sein.
Die Polizei hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.
Wer die Vermisste gesehen oder Hinweise zum Aufenthaltsort hat, wird gebeten, sich umgehend telefonisch an das Polizeirevier Börde unter 03904/ 478- 0 zu wenden.
Titelfoto: Bildmontage: Carsten Rehder/dpa, Polizeirevier Börde