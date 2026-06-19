Aufatmen in der Börde: Vermisste 16-Jährige ist zurück

Laut der Polizei Börde ist die seit dem 12. Juni vermisste Jugendliche am Donnerstag eigenständig nach Hause zurückgekehrt.

Neuenhofe - Im Landkreis Börde wird seit Freitag eine 16-Jährige vermisst . Die Polizei bittet nun um die Mithilfe der Bevölkerung.

Das Mädchen ist wieder da. © Bildmontage: Carsten Rehder/dpa, Polizeirevier Börde

Wie das Polizeirevier Börde mitteilte, wurde die Jugendliche am Nachmittag des 12. Juni gesehen. An dem Tag verließ sie ihr Elternhaus in Neuenhofe und kehrte nicht wieder zurück.

Ersten Ermittlungen zufolge soll das Mädchen in der Vergangenheit bereits mehrfach verschwunden sein.

Die Polizei hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.