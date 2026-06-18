Sorgerechtsstreit! Junge (6) aus Erfurt vermisst

Erfurt - Wo ist Jamal Alexander (6) aus Erfurt ? Der Junge wird seit Mittwochmorgen vermisst .

Die Polizei sucht derzeit nach einem Jungen (6) aus Erfurt. (Symbolfoto) © 123rf/foottoo

"Sein Verschwinden steht im Zusammenhang mit einer Sorgerechtsstreitigkeit", teilt die Polizei mit.



Zuletzt wurde das Kind am Mittwochmorgen gegen 9.40 Uhr zusammen mit seinem Vater gesehen. Danach verschwand der Sechsjährige.

So wird das vermisste Kind beschrieben:

etwa 1,20 Meter groß

wiegt ungefähr 25 Kilogramm

mittelblonde bis braune, leicht gelockte Haare

Zahnlücke im oberen Frontzahnbereich

trug ein hellblaues Unterhemd mit Fußballmotiven, eine jeansblaue Hose und ein rosafarbenes Oberteil

Ein Bild des vermissten Jungen könnt Ihr Euch hier anschauen.