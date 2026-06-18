Sorgerechtsstreit! Junge (6) aus Erfurt vermisst
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"Sein Verschwinden steht im Zusammenhang mit einer Sorgerechtsstreitigkeit", teilt die Polizei mit.
Zuletzt wurde das Kind am Mittwochmorgen gegen 9.40 Uhr zusammen mit seinem Vater gesehen. Danach verschwand der Sechsjährige.
So wird das vermisste Kind beschrieben:
- etwa 1,20 Meter groß
- wiegt ungefähr 25 Kilogramm
- mittelblonde bis braune, leicht gelockte Haare
- Zahnlücke im oberen Frontzahnbereich
- trug ein hellblaues Unterhemd mit Fußballmotiven, eine jeansblaue Hose und ein rosafarbenes Oberteil
Ein Bild des vermissten Jungen könnt Ihr Euch hier anschauen.
Polizei sucht Zeugen: Wer hat das Kind gesehen?
Nun braucht die Polizei Eure Hilfe. Habt Ihr den Jungen seit seinem Verschwinden gesehen? Wisst Ihr, wo er sich jetzt aufhält?
Wenn ja, dann meldet Euch bei der Kriminalpolizei Erfurt unter der Nummer 0361/574324602 oder in jeder anderen Polizeidienststelle unter Nennung der Vorgangsnummer 0150640. Alternativ könnt Ihr Euch auf per Mail unter [email protected] melden.
Titelfoto: 123rf/foottoo