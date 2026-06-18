18.06.2026 14:45 Polizei sucht mit Großaufgebot nach Junge (6), der längst sicher in Stuttgarter Kinderheim ist

Nachdem die Polizei am Mittwoch mit einem Großaufgebot nach einem sechsjährigen Junge aus Tübingen gesucht hat, ist er nun wieder aufgetaucht.

Von Lara Vonwald

Tübingen - Nachdem die Polizei am Mittwoch mit einem Großaufgebot nach einem sechsjährigen Junge gesucht hat, ist er nun wieder aufgetaucht. Das Kuriose: Er hatte bereits die ganze Nacht in einem Kinderheim in Sicherheit verbracht.

Die Polizei traf den Sechsjährigen in Stuttgart an. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa Gegen 14 Uhr hatte der Junge die Wohnung seiner Eltern in der Tübinger Südstadt mit seinem Fahrrad verlassen, teilte die Polizei mit. Gegen 18 Uhr soll er sich im Volksgarten in der Ebertstraße aufgehalten haben. Doch anschließend fehlt jede Spur von dem Sechsjährigen. Die Polizei suchte mir einem Hubschrauber und zahlreichen Einsatzkräften in Tübingen nach dem Sechsjährigen. Vermisste Personen Rentner aus Plauen vermisst: Er könnte orientierungslos sein Der Junge fiel aber wohl bereits am Mittwochabend an einer Kasse in einem Stuttgarter Einkaufszentrum auf. Vermutlich ist der Sechsjährige mit dem Zug von Tübingen nach Stuttgart gefahren.