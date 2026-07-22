Orientierungsloser Senior aus Halle wieder aufgetaucht

Kurz nachdem die Polizei um Unterstützung bei der Suche gebeten hat, konnte der Fall um den Vermissten geklärt werden. Der Senior wurde wohlbehalten im Stadtgebiet Halle angetroffen.

Halle (Saale) - Ein vermutlich orientierungsloser Senior aus Halle (Saale) wird seit Dienstag vermisst.

Der Vermisste wurde wohlbehalten aufgefunden. © Montage: Friso Gentsch/dpa; Polizeirevier Halle (Saale)

Wie die Polizei bestätigte, wurde der Mann zuletzt im Bereich der Telemannstraße gesehen, seitdem ist er spurlos verschwunden.

Aus diesem Grund bitten die Beamten nun um Mithilfe bei der Suche.

Wer hat den oben beschriebenen Vermissten gesehen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Halle (Saale) unter der Tel: 0345/2242000 entgegen.