Orientierungsloser Senior aus Halle wieder aufgetaucht

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Ein vermutlich orientierungsloser Senior aus Halle (Saale) wurde seit Dienstag vermisst. Mittwochnachmittag kam die Entwarnung.

Von Lisa Marie Peisker

Update vom 22. Juli, 13.29 Uhr

Kurz nachdem die Polizei um Unterstützung bei der Suche gebeten hat, konnte der Fall um den Vermissten geklärt werden. Der Senior wurde wohlbehalten im Stadtgebiet Halle angetroffen.

Suchmeldung vom 22. Juli, 12.45 Uhr

Halle (Saale) - Ein vermutlich orientierungsloser Senior aus Halle (Saale) wird seit Dienstag vermisst.

Der Vermisste wurde wohlbehalten aufgefunden.
Der Vermisste wurde wohlbehalten aufgefunden.  © Montage: Friso Gentsch/dpa; Polizeirevier Halle (Saale)

Wie die Polizei bestätigte, wurde der Mann zuletzt im Bereich der Telemannstraße gesehen, seitdem ist er spurlos verschwunden.

Aus diesem Grund bitten die Beamten nun um Mithilfe bei der Suche.

Wer hat den oben beschriebenen Vermissten gesehen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Halle (Saale) unter der Tel: 0345/2242000 entgegen.

Titelfoto: Montage: Friso Gentsch/dpa; Polizeirevier Halle (Saale)

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