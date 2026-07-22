Vermisster aus Hamburg weit außerhalb der Stadt aufgetaucht: Junger Mann landet im Krankenhaus

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Ein junger Mann wurde seit Dienstagnacht vermisst. Inzwischen konnte er gefunden werden.

Von Svenja-Marie Kahl

Update, 22. Juli, 7.59 Uhr: Vermisster wieder da

Einsatzkräfte der Polizei Nordrhein-Westfalen trafen den Vermissten noch am Dienstagabend wohlbehalten am Bahnhof in Meschede an und ließen ihn in eine Klinik transportieren.

Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor.

Erstmeldung vom 21. Juli, 16.06 Uhr: Junger Mann vermisst

Hamburg - Sorge in der Hansestadt: Seit der Nacht von Montag auf Dienstag fehlt jede Spur von einem jungen Erwachsenen aus Hamburg. Wer hat den Mann gesehen?

Die Polizei suchte mit einem Lichtbild nach dem Vermissten.
Die Polizei suchte mit einem Lichtbild nach dem Vermissten.  © Bildmontage: Jens Büttner/dpa, Polizei Hamburg

Wie die Polizei mitteilte, ist der Vermisste nicht in die Wohnung seiner Eltern zurückgekommen.

Bisher haben die Suchmaßnahmen nicht zum Auffinden des jungen Mannes geführt, deswegen bittet die Polizei um die Mithilfe der Bevölkerung.

Er ist auf Medikamente angewiesen. Außerdem könnte der Vermissten sich in Gefahr bringen.

Vermisster Mann aus Erzgebirge wieder da
Vermisste Personen Vermisster Mann aus Erzgebirge wieder da

Wer Hinweise zu dem jungen Mann geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 040 4286 56789 bei der Polizei zu melden. Außerdem werden Informationen an jeder Polizeidienststelle entgegengenommen. Wer den Vermissten sieht, soll direkt die 110 wählen.

Titelfoto: Bildmontage: Jens Büttner/dpa, Polizei Hamburg

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