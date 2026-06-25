Aufatmen in Halle: Vermisster autistischer Teenager ist wieder zuhause!

Wie die Polizei mitteilte, konnte der vermisste Teenager bereits vor wenigen Tagen wohlbehalten im Landkreis Harz angetroffen worden.

Der vermisste 14-Jährige ist wieder da. © Montage: Polizeiinspektion Halle (Saale)

Halle (Saale) - Vom Spielen mit seinen Geschwistern kehrte ein 14-Jähriger aus Halle (Saale) am Samstagabend nicht zurück. Seitdem wird er vermisst.

Er wurde zuletzt gegen 20 Uhr im Bereich der Neustädter Passage gesehen, informierte die Polizei.

Der Junge leidet unter Autismus und spricht grundsätzlich nicht mit Fremden. Die Beamten haben bisher keine Hinweise darauf, dass sein Verschwinden im Zusammenhang mit einer Straftat steht.