Wo ist Rosemarie K. (84)? Von dementer Seniorin fehlt jede Spur
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Teutschenthal - Im Teutschenthaler Ortsteil Benkendorf wird eine 84-Jährige vermisst.
Wie die Polizei mitteilte, wurde Rosemarie K. zuletzt am Mittwochabend gegen 18.40 Uhr an ihrer Benkendorfer Adresse gesehen, danach verliert sich ihre Spur.
Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:
- 1,62 m groß
- schlanke Gestalt
- wackeliger Gang, aber keine Gehhilfe
- dunkelgrünes/türkises T-Shirt, mittelblaue Hose
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Da die 84-Jährige Demenz hat, hofft die Polizei auf zeitnahe Hinweise aus der Bevölkerung.
"Momentan gibt es keine Anhaltspunkte zu ihrem Aufenthaltsort", hieß es.
Wer hat Rosemarie K. gesehen oder kennt ihren Aufenthaltsort? Hinweise nimmt das Polizeirevier Saalekreis unter der Nummer 034614460 entgegen.
Titelfoto: Polizeirevier Saalekreis