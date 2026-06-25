Wo ist Rosemarie K. (84)? Von dementer Seniorin fehlt jede Spur

Teutschenthal - Im Teutschenthaler Ortsteil Benkendorf wird eine 84-Jährige vermisst.

Rosemarie K. (84) wird vermisst. © Polizeirevier Saalekreis

Wie die Polizei mitteilte, wurde Rosemarie K. zuletzt am Mittwochabend gegen 18.40 Uhr an ihrer Benkendorfer Adresse gesehen, danach verliert sich ihre Spur.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

1,62 m groß

schlanke Gestalt

wackeliger Gang, aber keine Gehhilfe

dunkelgrünes/türkises T-Shirt, mittelblaue Hose

Da die 84-Jährige Demenz hat, hofft die Polizei auf zeitnahe Hinweise aus der Bevölkerung.

"Momentan gibt es keine Anhaltspunkte zu ihrem Aufenthaltsort", hieß es.