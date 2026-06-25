Polizei sucht 49-Jährigen: Vermisster auf Medikamente angewiesen

Nauen - Wo ist Afrim M. ? Seit mehr als einer Woche fehlt von dem 49-Jährigen aus einer Wohngruppe in Nauen ( Landkreis Havelland ) jede Spur.

Der Vermisste ist etwa 1,59 Meter groß, hat eine schlanke Statur, dunkle Haare und einen Vollbart. © Lino Mirgeler/dpa; Polizei Brandenburg

Nach Angaben der Polizei verließ der Mann am Donnerstag, dem 18. Juni, gegen 17 Uhr sein gewohntes Umfeld. Seitdem wurde er nicht mehr gesehen. Zudem nahm er keinen Kontakt zu Betreuern oder Angehörigen auf.

Besonders besorgniserregend: Laut der Ermittler gibt es Hinweise auf eine mögliche Gefährdung des Vermissten. Außerdem ist der 49-Jährige auf die regelmäßige Einnahme von Medikamenten angewiesen.

Afrim ist etwa 1,59 Meter groß, hat eine schlanke Statur, dunkle Haare und einen Vollbart.

Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er eine graue Jogginghose sowie ein schwarzes T-Shirt.