Sie ist an Demenz erkrankt: 60-Jährige in der Lausitz verschwunden

Guteborn (Oberspreewald-Lausitz) - Die Polizei in Brandenburg bittet um Mithilfe bei der Suche nach einer Frau, die seit Dienstag vermisst wird.

Die 60-Jährige ist vermutlich orientierungslos, da sie an Demenz erkrankt ist. © Soeren Stache/dpa, Polizeidirektion Süd (Bildmontage)

Die 60-Jährige wurde an besagtem Tag zuletzt gegen 8.30 Uhr in der Gemeinde Guteborn gesehen und ist seitdem spurlos verschwunden, wie die Behörde mitteilte.

Demnach ist die Dame an Demenz erkrankt und daher vermutlich orientierungslos. Sie könnte sich in einer hilflosen Lage befinden.

Die umgehend eingeleiteten Suchmaßnahmen haben bislang nicht zum Auffinden der Frau geführt.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

circa 1,60 Meter groß

schlank

graue, schulterlange Haare

trägt eine schwarze Brille

war zuletzt mit langer schwarzer Hose, einem orangen T-Shirt und Badelatschen bekleidet

Wer hat die 60-Jährige seit ihrem Verschwinden am Dienstag gesehen oder kann Angaben zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort machen?