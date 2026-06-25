Sie ist an Demenz erkrankt: 60-Jährige in der Lausitz verschwunden
Guteborn (Oberspreewald-Lausitz) - Die Polizei in Brandenburg bittet um Mithilfe bei der Suche nach einer Frau, die seit Dienstag vermisst wird.
Die 60-Jährige wurde an besagtem Tag zuletzt gegen 8.30 Uhr in der Gemeinde Guteborn gesehen und ist seitdem spurlos verschwunden, wie die Behörde mitteilte.
Demnach ist die Dame an Demenz erkrankt und daher vermutlich orientierungslos. Sie könnte sich in einer hilflosen Lage befinden.
Die umgehend eingeleiteten Suchmaßnahmen haben bislang nicht zum Auffinden der Frau geführt.
Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:
- circa 1,60 Meter groß
- schlank
- graue, schulterlange Haare
- trägt eine schwarze Brille
- war zuletzt mit langer schwarzer Hose, einem orangen T-Shirt und Badelatschen bekleidet
Wer hat die 60-Jährige seit ihrem Verschwinden am Dienstag gesehen oder kann Angaben zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort machen?
Mit Deinen sachdienlichen Hinweisen wendest Du Dich bitte an die Polizeiinspektion Oberspreewald-Lausitz in Lauchhammer unter der Telefonnummer 03574 765-1224 oder an jede andere Polizeidienststelle. Du kannst auch das Hinweisportal auf der Internetseite der Polizei Brandenburg nutzen.
Titelfoto: Soeren Stache/dpa, Polizeidirektion Süd (Bildmontage)