Aufatmen in Hamburg: 25-jähriger Vermisster wurde gefunden

Polizeibeamte trafen den 25-Jährigen wenig später dort an und übergaben ihn anschließend in die Obhut seiner Familie.

Die Hamburger Polizei erhielt einen Hinweis, dass sich der Vermisste im Bereich des U-Bahnhofs Billstedt aufhalten könnte.

Der 25-Jährige wird seit vergangenem Sonntag vermisst. © Bildmonatge: Julian Stratenschulte/dpa, Polizei Hamburg

Hamburg - Seit vergangenem Sonntag wird ein Mann aus Hamburg-Jenfeld vermisst. Der 25-Jährige hat eine Entwicklungsstörung und könnte orientierungslos sein.

Wie die Polizei Hamburg mitteilte, verließ der 25-Jährige zusammen mit seiner Mutter die gemeinsame Wohnung. Die beiden gingen zu einer nahe gelegenen Bushaltestelle, da sie zusammen zur Arbeit der Mutter nach Barmbek-Nord fahren wollten.

Die Mutter stieg in den Bus ein, der 25-Jährige verpasste jedoch den Einstieg. Bei der Abfahrt des Busses deutete die Mutter dem Mann an, zurück zur Wohnung zu gehen, allerdings erschien er dort nicht wieder.

Seitdem ist der 25-Jährige verschwunden. Zudem hat der Vermisste eine Entwicklungsstörung und ist auf dem Stand eines 12- bis 14-jährigen Kindes.

Die bisherigen Suchmaßnahmen haben nicht zum Auffinden des Vermissten geführt. Deswegen bittet die Polizei nun um die Mithilfe der Bevölkerung.