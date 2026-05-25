Elf Jahre nach ihrem Verschwinden: Polizei hofft auf neue Hinweise zu Inga
Stendal/Halle - Genau elf Jahre ist das Verschwinden der damals fünfjährigen Inga G. her. Im Rahmen einer neuen Kampagne hofft das Bundeskriminalamt auf neue Hinweise. Jetzt wurden auch neue Bilder des Mädchens und eine große Belohnung veröffentlicht.
Zur Erinnerung: Am 2. Mai 2015 verschwand das kleine Mädchen vom Wilhelmshof in Stendal im Norden Sachsen-Anhalts.
Zu diesem Zeitpunkt hielt sich Ingas Familie gemeinsam mit Freunden und Bekannten auf dem Hof auf.
Bei Vorbereitungen zum Abendessen gegen 18.40 Uhr verschwand Inga binnen weniger Minuten spurlos und wurde seitdem nicht mehr gesehen.
Im Frühjahr 2023 übernahm die Polizeiinspektion Halle die Ermittlungen zum Fall und durchkämmte Dutzende Male den Wald um den Wilhelmshof auf der Suche nach Hinweisen - ohne Erfolg.
Mit der neuen Kampagne "Spurlos verschwunden" rollt das Bundeskriminalamt Vermisstenfälle von Kindern wieder auf und hofft auf neue Ergebnisse, auch im Fall Inga.
Hierfür lobt die Polizei eine Belohnung in Höhe von 25.000 Euro für Hinweise aus, die zum Auffinden des Mädchens führen.
Polizei bittet Öffentlichkeit um Mithilfe
Die Polizei fragt die Öffentlichkeit:
- Wer hat Inga am Tag ihres Verschwindens oder danach gesehen?
- Wer hat Fahrzeuge oder Personen bemerkt, die mit dem Verschwinden des Mädchens in Zusammenhang stehen könnten?
- Wer hat seine Wahrnehmungen bislang nicht der Polizei gemeldet, hält die Beobachtungen aber eventuell doch für bedeutsam?
- Wer war am 2. Mai 2015 im Bereich des Wilhelmshofs oder des umgebenden Waldgebietes und ist von der Polizei bislang nicht befragt worden?
- Wurden nach dem 2. Mai 2015 die Kleidungsstücke und/oder Schuhe, die das Mädchen trug, irgendwo aufgefunden?
- Tauchte ab Mai 2015 andernorts ein blondes Mädchen auf, das hier zuvor nicht lebte?
- Sind jemandem Ungereimtheiten in Erzählungen von Personen aufgefallen, die Bezüge zu Inga oder dem Wilhelmshof haben?
- Hat jemand Gespräche oder Chatnachrichten mitbekommen, in welchen sich Personen über Inga austauschten, wobei es sich um Insiderwissen handeln könnte?
Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Halle (Saale) unter der Telefonnummer 0345 224-1291 oder per E-Mail entgegen.
Titelfoto: Bildmontage: Polizeiinspektion Halle