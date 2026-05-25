Elf Jahre nach ihrem Verschwinden: Polizei hofft auf neue Hinweise zu Inga

Stendal/Halle - Genau elf Jahre ist das Verschwinden der damals fünfjährigen Inga G. her. Im Rahmen einer neuen Kampagne hofft das Bundeskriminalamt auf neue Hinweise. Jetzt wurden auch neue Bilder des Mädchens und eine große Belohnung veröffentlicht.

Die Polizei hofft auf neue Hinweise im Fall Inga. © Bildmontage: Polizeiinspektion Halle

Zur Erinnerung: Am 2. Mai 2015 verschwand das kleine Mädchen vom Wilhelmshof in Stendal im Norden Sachsen-Anhalts.

Zu diesem Zeitpunkt hielt sich Ingas Familie gemeinsam mit Freunden und Bekannten auf dem Hof auf.

Bei Vorbereitungen zum Abendessen gegen 18.40 Uhr verschwand Inga binnen weniger Minuten spurlos und wurde seitdem nicht mehr gesehen.

Im Frühjahr 2023 übernahm die Polizeiinspektion Halle die Ermittlungen zum Fall und durchkämmte Dutzende Male den Wald um den Wilhelmshof auf der Suche nach Hinweisen - ohne Erfolg.

Mit der neuen Kampagne "Spurlos verschwunden" rollt das Bundeskriminalamt Vermisstenfälle von Kindern wieder auf und hofft auf neue Ergebnisse, auch im Fall Inga.

Hierfür lobt die Polizei eine Belohnung in Höhe von 25.000 Euro für Hinweise aus, die zum Auffinden des Mädchens führen.